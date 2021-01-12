Crusader Kings II Ücretsiz Oldu!

En sevilen strateji oyunlarından bir tanesi olan Crusader Kings II, Steam üzerinde bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu iki günlük süreç içinde hesaplarına ekleyen oyuncuların, ücretsiz olarak oyunu oynayabilecekleri açıklandı.

Paradox Development Studio tarafından geliştirilen ve çatı şirketi Paradox Interactive tarafından yayınlanan strateji oyunu Crusader Kings II, 4K denilen türün içine dâhil olmasının yanı sıra çeşitli rol yapma ögeleri içeriyordu. 1066 yılında başlayan ve İstanbul’un fethi 1453’e kadar oynanabilen oyunda, oyuncular dünyanın çeşitli noktalarında kurulan krallıkları yönetebiliyor ve onları daha güçlü hale getirmek için çaba sarf ediyorlardı.

Crusader Kings II Ücretsiz İndirme

Steam uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Uygulamaya giriş yapıp Crusader Kings II sayfasını ziyaret edin.

sayfasını ziyaret edin. Oyunu Yükle butonuna basın.

Crusader Kings II Fiyatı

Steam: Ücretsiz

PlayStore: Ücretsiz

2010 yılında geliştirilmeye başlanan ve 2012 yılında bilgisayarlar için piyasaya sürülen Crusader Kings II, çıkışının üzerinden geçen altı yıllık süreç içerisinde ondan fazla DLC paketiyle geliştirilmiş ve bambaşka bir oyun haline getirilmişti.

İçerisinde barındırdığı rol yapma ögeleriyle diğer strateji oyunlarından ayrılan ve size gerçek bir krallık yönetme deneyimi yaşatabilen Crusader Kings II, bugün itibarıyla Steam üzerinde ücretsiz oldu. Kampanyanın sadece iki gün süreceğini söyleyen Paradox, iki günlük süreç içerisinde oyunu Steam hesaplarına ekleyen oyuncuların, bundan sonra Crusader Kings’i ücretsiz olarak oynayabileceklerini açıkladı.

Oyunu ücretsiz almak için ise Crusader Kings II sayfasını ziyaret edebilir ve “Oyunu Yükle” tuşuna basmak suretiyle kütüphanenize ekleyebilirsiniz.