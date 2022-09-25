Steam'de En Çok Satan ve Oynanan Oyunlar - Eylül 2022

Dünya üzerinde en çok oyun satan ve oyun platformları arasında liderliğini koruyan Steam'de en çok satılanlar listesi belli oldu. Dönem dönem yapılan çılgın indirim kampanyaları, hafta sonu ücretsiz oyun oynama fırsatları, hatta tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan oyunlarla Steam, bir oyun severin kesinlikle yararlanması gereken bir sistem.

Milyonlarca kullanıcısı olan Steam, hiç şüphesiz liderliğini korurken zaman zamam verdiği indirimler ve istatisliklerle de iyi bir yönetim yaptığı ortada. Peki, Steam en çok satanlar listesinde neler var? Gelin birlikte bakalım.

Steam En Çok Satan Oyunlar

Battlefield 1

Call of Duty: Modern Warfare II

EA SPORTS FIFA 23

Cyberpunk 2077

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Battlefield V

Forza Horizon 5

Counter-Strike: Global Offensive

Battlefield 2042

Squad

Battlefield 1

1. Dünya Savaşı oyunları arasında hiç şüphesiz en iyi hikayeli oyunlardan biri olan Battlefield 1, Kendine Steam en çok satanlar listesinde hem globalde hem Türkiye'de üst sıralarda yer buldu. Farklı karakterlerin savaşta yaşadıkları hikayelerini canlandıran oyun, aynı zamanda birçok araç ve silahı kullanmaya olanak tanıyor. Binlerce kişi tarafından oynanan oyun sadece hikayesiyle kalmayıp çevrimiçi savaş modlarıyla da oynanmaktadır.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: AMD FX-6350 Processor, Intel Core i5 6600K

AMD FX-6350 Processor, Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: AMD Radeon™ HD 7850 2GB, NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB

AMD Radeon™ HD 7850 2GB, NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB Depolama: 50 GB

Call of Duty: Modern Warfare II

Birinci oyunun devamı olan oyun, en iyi savaş oyunları arasında da yer almaktadır. Zaten savaş oyunu denilince listeye Call of Duty'i almamak olmazdı. Call of Duty: Modern Warfare II hikayesi ve oyun dinamikleri açısından oldukça başarılı bir oyun olduğunu ikinci serisinin çıkmasından söyleyebiliriz. Zombi modu ve bir operasyon ekibinin hikayeleri anlatan oyun birçok kişi tarafından Steam'de satın alınmıştır. Oyun 28 Ekim 2022'de çıkışını yapacaktır.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-3570, AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 470

Depolama: 25 GB

EA SPORTS FIFA 23

Bu listede efsanevi futbol oyunu FIFA'ya yer vermemek olmazdı. Öyle ki Steam en çok satanlar listesine 1. sırada girmiş ve birçok kişi oyunun çıkış tarihini beklemektedir. Birçok modu bulunan FIFA oyunu, kariyer yapmanıza arkadaşlarınızla veya çevrimiçi ortamda zorlu mücadelelere girmenizi istiyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 6600k, AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 6600k, AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, AMD Radeon RX 570 Depolama: 100 GB

Cyberpunk 2077

En iyi açık dünya oyunları arasında geçmişten günümüze GTA serisinin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Ancak, açık dünya oyunları arasında tabî ki de Cyberpunk'ı bu listeye almasak olmazdı. Öyle ki Night City'de geçecek olan macera dolu aksiyonlarınız, 6 farklı bölgede yer alıyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-3570K, AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K, AMD FX-8310 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon RX 470 Depolama: 70 GB

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Steam en çok satanlar listesinde bir operasyon oyunu olarakta nitelendirilen Rainbow Six'i almamak olmazdı. Kimileri bu oyunu Counter Strike'a benzetiyor olsa da bazı ciddi farklar bulunmaktadır. Örneğin: Counter Strike oyunu daha sade ve kısıtlı olsa da Rainbow Six, karakterlerin farklı özellikleriyle öne çıkıyor.

Oyuncular 5 vs 5 olan oyuna Counter'dan farklı olarak sadece A ve B noktalarından değil, birçok noktadan gelmektedir. Drone, mayın, bomba ve kamera gibi birçok araç gerecin olduğu oyun birçok kişi tarafından seviliyor ve oynanıyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz

Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5870

NVIDIA GeForce GTX 460, AMD Radeon HD 5870 Depolama: 61 GB

Battlefield V

Elbette Steam en çok satanlar listesinde yer alan oyunlardan biri olan Battlefield V, 2. Dünya Savaş oyunları için birer vazgeçilmezdir. Tıpkı Battlefiled 1 gibi birçok görevi yapabileceğiniz oyun, Nazi Almanyasına karşı mücadeleleri anlatmaktadır. Ancak, oyun ilk çıktığı yıllarda birçok kişi tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin en çok konuşulanlarından biri de oyun dinamikleriydi.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: AMD FX-8350, Intel Core i5 6600K

AMD FX-8350, Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB, AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2GB

NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB, AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2GB Depolama: 50 GB

Forza Horizon 5

Need For Speed oyununun en büyük rakibi olan ve zaman zaman kendini açık ara belirterek ben daha iyiyim diyen Forza Horizon 5, Steam listesinde en çok satılan oyunlardan biri oldu. Farklı görevler tamamlayıp sahalarda ölesiye yarışacağınız oyun, bir uçağın arabaları paraşütle bırakmasıyla ve tüm haritaları tanıtmasıyla başlamakta.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel i5-4460, AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460, AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVidia GTX 970, AMD RX 470

NVidia GTX 970, AMD RX 470 Depolama: 110 GB

Counter Strike Global Offensive

Counter Strike Global Offensive ya da kısa adıyla CS GO online FPS oyunlarının atası Counter Strike'ın en rafine ve en gelişmiş hali olarak tanımlanabilir. Klasik terörist ve antiterör takımlarının karşılaşmalarının yer aldığı oyunda bomba yerleştirip bombaları imha etmeye, rehineleri kurtarmaya veya korumaya ya da diğer takım oyuncularını yok etmeye çalışıyoruz.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600, AMD Phenom™ X3 8750

Intel® Core™ 2 Duo E6600, AMD Phenom™ X3 8750 RAM: 2 GB

2 GB Ekran kartı: Mimimum 256 MB

Mimimum 256 MB Depolama: 15 GB

Battlefield 2042

Dünya üzerinde yaşanan birçok olumsuz olay, Amerika ve Rusya'nın kızışmasıyla birer savaşa dönecektir. Öyle ki gezegenemiz artık eskisi gibi değil ve birçok olay yaşanmaktadır. 128 oyuncuya kadar desteklenen oyun Steam en çok satanlar listesinde bulunmaktadır.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5 6600K

AMD Ryzen 5 1600, Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: AMD Radeon RX 560, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 560, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Depolama: 100 GB

Squad

Diğer savaş oyunlarından farklı olarak hemen ölebileceğiniz Squad, birçok kişi tarafından oynanmaktadır. Squadların komutlar verdiği oyun bir askeri gerçeği yansıtmaktadır. Aynı zamanda oyun Steam en çok satanlar listesinde bulunuyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3, AMD Ryzen 3

Intel Core i3, AMD Ryzen 3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: Geforce GTX 770, AMD Radeon HD 7970

Geforce GTX 770, AMD Radeon HD 7970 Depolama: 65 GB

Steam En Çok İndirilen Oyunlar

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Apex legends

PUBG: BATTLEGROUNDS

Lost Ark

Call of Duty: Modern Warfare II

Grand Theft Auto V

Cyberpunk 2077

Team Fortress 2

NARAKA: BLADEPOINT

Bu içeriğimizde Steam en çok satanlar ve indirilenler neler? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.