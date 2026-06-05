24 GB RAM'li Oyun Tableti Geliyor! 185Hz Ekrana Sahip

Oyun tabletleri arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte RedMagic Tablet 5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesine de sahip olacak.

RedMagic Tablet 5 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8.300 mAh

8.300 mAh Hızlı Şarj: 80W

RedMagic Tablet 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yoğun efektlere ve çok kaliteli grafiklere sahip Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bunun yanı sıra PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Bu arada söz konusu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti.

RedMagic Tablet 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

RedMagic'in yeni tableti, 9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 185Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 185Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da ise 9,06 inç ekran büyüklüğü, 1504 x 2400 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, OLED Ekran ve 1600 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 1600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

RedMagic Tablet 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Tablet 5 Pro, 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada serinin önceki modelinde 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic Astra ve RedMagic 11 Pro dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun global sürümü RedMagic Astra olarak piyasaya sürüldü. Bu tablet Türkiye'de 28 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 30 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle tablet farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun oldukça iddialı bir oyun tableti olacağını düşünüyorum. Tabletin güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.