Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto Yasası Meclis'e Gitmeye Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kripto Yasası açıklaması geldi. Geçtiğimiz gün kameralar karşısına geçen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kripto yasa taslağını hazırladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkede ana akım haline getirmek için yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi ile paylaşılacak bir kripto yasa taslağının tamamlandığını doğruladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirasının değer kaybetmesine karşı İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni bir ekonomik model uygulama planlarını paylaştı. NTV tarafından bildirildiği üzere Erdoğan, kripto para birimi yasasının hazır olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

"Vakit kaybetmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız. Bu anlayışla kuru bir noktaya kanalize etmeyi amaçlıyoruz. Ama döviz kuru piyasada kendi fiyatını bulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kripto Yasası açıklaması

Ülkenin son enflasyon virajında dalgalanma yaşadığını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz grafiğinin matematikle ilgili olmadığını, ancak bir süreç meselesi olduğunu, yani Türk Lirasının değer artışı olasılığını ve potansiyelini ima ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, yeni kripto yasasının yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmasını öngörüyor. Bölgede yükselen fiyatlardan bahsederek, günde birkaç kez fiyat listesi düzenleyicilerinin etiketlerini değiştiren kişileri takip etme planlarını paylaştı.

"Artık dolardaki artışları düşürmelerini istiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Türkiye'nin kripto para piyasasına verdiği ilk ceza da açıklandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlaller nedeniyle Binance isimli kripto para borsasına idari para cezası verildi. Kesilen ceza tutarının en üst limit olan 8 milyon TL olduğu belirtildi.

MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlaller konusunda kripto para şirketine idari para cezası kesilmesine karar verildi. Dev kripto para borsası için verilen kararın bu alanda kesilen ilk cezai müeyyide olma özelliğini taşıdığı açıklandı.

23 Kasım'da Türk Lirası tek bir günde ABD doları karşısında %15 değer kaybettiği için Türkiye'deki Bitcoin sahipleri hızlanan bir para birimi çöküşü yaşadı.

Cointelegraph'ın bildirdiği üzere liranın hızla değer kaybetmesi, Bitcoin'in (BTC) Türk Lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. BTC/TRY işlem çifti Binance'de 723.329 TL'ye ulaşmıştı.