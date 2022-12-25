TSE ve TÜBİTAK'tan Siber Güvenlik İş Birliği

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü ve TÜBİTAK BİLGEM arasında iş birliği protokolü imzanlandığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında TSE, sertifikasyon süreçlerinde TÜBİTAK BİLGEM ile beraber çalışacak. TÜBİTAK BİLGEM, akıllı cihazların doğru şekilde sertifikalandırılmasında ve test süreçlerinde görev alacak. Anlaşmanın özellikle siber güvenlik açısından test, denetim ve sertifikasyon faaliyetlerini kapsadığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği Standartlarında Sertifikasyon

TSE ve TÜBİTAK BİLGEM arasında yapılan anlaşmayla birlikte her türlü ticari cihaz ve endüstriyel sistem için Avrupa Birliği standartlarında sertifikasyon sağlanabilecek.

Ayrıca iş birliğinin geliştirilmesiyle birlikte siber güvenlik test, denetim ve sertifikasyon hizmeti için yurt dışından gelen talepler de karşılanacak. Bu şekilde ülkeye döviz girdisinin de sağlanabileceği düşünülüyor.

Öte yandan siber güvenlik sertifikalarının iki deneyimli firma tarafından verilmesinin, ülkenin dijital güvenliği hakkında kritik öneme sahip bilgilerinin dışarıya sızmasını engelleyeceği belirtiliyor.