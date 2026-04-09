Cupra’nın En Ucuz Elektriklisi Tanıtıldı: Raval 233 HP Güçle Geliyor

Cupra elektrikli model ailesini genişletmeye devam ediyor. Marka şimdiye kadarki en küçük elektrikli otomobilini tanıttı. "Raval" adı verilen yeni model kompakt boyutları, performans odaklı versiyonları ve uygun fiyat iddiasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Renault 5 ve Alpine A290 gibi modelleri hedef alan araç 2026 yılında Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Cupra Raval Teknik Özellikleri Neler?

Platform : MEB+

: MEB+ Uzunluk : Yaklaşık 4 metre

: Yaklaşık 4 metre Aks mesafesi : 2 bin 600 mm

: 2 bin 600 mm Bagaj Hacmi : Yaklaşık 441 litre

: Yaklaşık 441 litre Batarya Seçenekleri : 37 kWh / 52 kWh

: 37 kWh / 52 kWh Güç Seçenekleri : 114 HP / 133 HP / 208 HP / 220+ HP

: 114 HP / 133 HP / 208 HP / 220+ HP Maksimum Menzil: yaklaşık 450 km

yaklaşık 450 km 0-100 km/s: yaklaşık 6.8 saniye (VZ)

yaklaşık 6.8 saniye (VZ) Çekiş : önden çekiş

: önden çekiş Hızlı Şarj: 50 kW – 105 kW DC

Cupra Raval Volkswagen Grubu’nun küçük elektrikli modeller için geliştirdiği MEB+ platformu üzerine inşa edildi. Yaklaşık 4 metre uzunluğa sahip model geniş aks mesafesi sayesinde sınıfına göre ferah bir iç hacim sunmayı hedefliyor.

Sportif sürüş karakteri için alçaltılmış süspansiyon, geniş iz açıklığı ve performans odaklı şasi ayarları da sunulacak. Teknik detaylar ise versiyona göre değişiyor. Giriş seviyesinde daha küçük batarya ve düşük güçlü motor yer alırken üst versiyonlarda hem güç hem de menzil önemli ölçüde artıyor. Serinin en üst versiyonu ise performans odaklı VZ olarak konumlandırılıyor.

Cupra Raval Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cupra Raval’ın Avrupa’da yaklaşık 26 bin euro (1,35 milyon TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat seviyesi modelin Renault 5, Citroen e-C3 ve yakın bir tarihte pazara sunulacak olan Volkswagen ID. Polo gibi uygun fiyatlı elektrikli modellerle rekabet edeceğini gösteriyor.

Daha güçlü VZ versiyonunun ise donanım seviyesine bağlı olarak 32 bin ile 35 bin euro bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Türkiye tarafında ise olası bir satış durumunda fiyatın vergi dilimine göre yaklaşık şu seviyelerde konumlanması beklenebilir:

Giriş seviyesi : 1.70 milyon TL civarı

: 1.70 milyon TL civarı Orta seviye : 1.80 – 1.95 milyon TL

: 1.80 – 1.95 milyon TL VZ performans: 2.0 milyon TL üzeri

Cupra Raval Türkiye’de Satılacak Mı?

Cupra Raval için Türkiye pazarı henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak modelin Volkswagen Grubu’nun Avrupa odaklı küçük elektrikli ailesinin bir parçası olması Türkiye’ye gelme ihtimalini artırıyor.

Cupra Türkiye’nin Born ve Tavascan gibi elektrikli modellere odaklanması da markanın elektrikli ürün gamını genişletmek istediğini gösteriyor. Bu nedenle Raval’ın 2027 civarında Türkiye pazarına giriş yapması sürpriz olmayabilir.

Editörün Yorumu

Cupra Raval, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında "sportif" kimliği öne çıkaran nadir modellerden biri olabilir. Özellikle 200 HP üzeri güç sunan versiyonun bu segmentte gelmesi, modeli klasik şehir otomobillerinden ayırıyor. Eğer fiyat gerçekten 26 bin euro civarında kalırsa Raval Avrupa’da ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Türkiye’de satışa sunulması durumunda ise özellikle genç kullanıcılar ve performans odaklı elektrikli isteyenler için dikkat çekici bir alternatif olabilir.

