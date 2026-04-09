Türkiye’ye Özel MINI Countryman Versiyonları Geldi: Dark ve Trail Edition Satışta!

MINI, Countryman model ailesini Türkiye pazarına özel iki yeni versiyonla genişletti. Dark Edition ve Trail Edition adı verilen bu yeni seçenekler tasarım odaklı farklılıkları ve ortak mild hibrit motor altyapısıyla dikkat çekiyor. Premium SUV segmentinde konumlanan modeller için Türkiye'ye özel olarak hazırlanan donanım paketleri otomobilleri daha sportif bir görünüme kavuşturuyor. Peki yeni versiyonlarda tasarım nasıl depişiyor? İşte detaylar...

MINI Countryman Teknik Özellikleri Neler?

MINI Countryman Dark Edition ve Trail Edition modellerinde 1.5 litre hacimli, 3 silindirli mild hibrit destekli benzinli motor görev yapıyor. Bu motor 170 beygir güç ve 280 Nm tork üretiyor. Güç ünitesi 7 ileri Steptronic çift kavramalı şanzımanla birlikte sunuluyor.

MINI Countryman Dark Edition Özellikleri Neler?

Countryman Dark Edition, koyu tonların hakim olduğu tasarım yaklaşımıyla öne çıkıyor. Parlak siyah ızgara çerçevesi, siyah tavan rayları ve siyah jantlar modelin SUV karakterini daha güçlü hale getiriyor. Parlak siyah MINI logosu ve model yazısı da bu tasarım bütünlüğünü tamamlayan detaylar arasında yer alıyor. Bu yaklaşım, Dark Edition versiyonuna daha net ve iddialı bir görsel kimlik kazandırıyor.

İç mekânda ise MINI’de ilk kez kullanılan geri dönüştürülmüş kumaş bazlı örme yüzeyler dikkat çekiyor. Ön konsol ve kapı döşemelerinde kullanılan siyah-mavi örme tekstil yüzeyler, siyah Vescin suni deri koltuklarla birlikte sunuluyor. Koyu tonların ağırlıkta olduğu kabin atmosferi, Dark Edition versiyonunda daha rafine bir görünüm oluşturuyor.

MINI Countryman Trail Edition Özellikleri Neler?

Countryman Trail Edition ise daha maceracı bir tasarım diliyle geliyor. Heritage kaput, tampon ve gövde şeritleri modelin SUV karakterini vurgulayan en önemli detaylar arasında yer alıyor. Parlak siyah yüzeyler, 18 inç siyah jantlar ve Vibrant Silver MINI logosu modelde güçlü bir kontrast oluşturuyor.

Trail Edition versiyonunda da geri dönüştürülmüş kumaş bazlı yüzeyler ile siyah Vescin koltuk kombinasyonu korunuyor. Ancak bu versiyonda tasarım daha fonksiyonel ve çok yönlü kullanım anlayışıyla yorumlanıyor. Kabinde yer alan vibrant silver detaylar ise modern görünümü destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

MINI Countryman Dark Edition ve Trail Edition Fiyatları Ne Kadar?

MINI Countryman Dark Edition Türkiye’de 3 milyon 780 bin TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Countryman Trail Edition modelinin başlangıç fiyatı ise 4 milyon 400 bin 600 TL olarak açıklandı. Böylece iki versiyon arasında yaklaşık 620 bin TL’lik bir fiyat farkı bulunuyor.

Editörün Yorumu

Countryman için sunulan Dark Edition ve Trail Edition versiyonları teknikten çok tasarım odaklı bir farklılaşma getiriyor. Ancak 170 HP mild hibrit motor ve yeni nesil MINI kokpit yapısı bu modelleri yalnızca görsel bir paket olmaktan çıkarıyor. Özellikle Trail Edition SUV karakteri vurgulayan detaylarıyla daha niş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.