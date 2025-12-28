Cyberpunk 2 İçin Büyük İddia: Çıkış Tarihi Netleşti!

Polonyalı oyun devi CD Projekt RED, 2020’de piyasaya sürdüğü Cyberpunk 2077 ile büyük ses getirmişti. Öyle ki yüksek bütçesine rağmen oyundaki hatalar nedeniyle olumsuz eleştiriler almıştı. Ancak şimdiye kadar yayımlanan güncellemelerle bu hataların neredeyse tamamı çözüldü. Bunun sonucunda oyunun incelemeleri de olumluya döndü.

Şimdilerde ise şirket, bir yandan Cyberpunk 2077’yi geliştirmeye devam ederken, diğer yandan serinin yeni oyunu Cyberpunk 2 için ayrı bir ekip çalışıyor. Yapım geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ancak bir tarih paylaşılmamıştı. Galışmaların tam olarak ne zaman biteceği belirsiz. Peki ikinci oyun ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2 çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia geldi.

Cyberpunk 2 Ne Zaman Çıkacak?

Polonyalı bir kaynağa göre Cyberpunk 2’nin 2030 yılının dördüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor. Bu tarih Cyberpunk 2077’nin 10. yıl dönümüne denk geliyor. Aynı iddiaya göre oyunda çok oyunculu (multiplayer) mod da yer alacak.

Aslında çok oyunculu mod ilk oyun için planlanmıştı. Hatta CD Projekt Red bu amaçla ana vatanı olan Polonya’dan hibe bile almıştı. Ancak kullanıma sunulmadığı için şimdi gözler ikinci oyuna çevrildi. Multiplayer özelliği sayesinde oyuncular, arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecek.

Öte yandan CD Projekt Red’in Cyberpunk 2 için yaklaşık 1,5 milyar Polonya zlotisi (yaklaşık 419 milyon dolar) bütçe ayırması bekleniyor. Bu rakam oldukça yüksek ve kısa sürede çıkarılabilecek bir maliyet değil. Ancak zaten şirketin de böyle bir beklentisi yok. Firmanın uzun vadeli planları var.

CD Projekt cephesinden bu iddialara yönelik henüz bir açıklama gelmedi. Bu sebepten ötürü şu anda elde edilen bilgiler de kesin değil. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cyberpunk 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.