GTA 5, RDR 2 ve Dahası! Rockstar Oyunları İndirime Girdi

Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için çalışmalarını hızlandırırken oyuncuları sevindirecek bir etkinlik başlattı. Şirket yeni oyun öncesinde popüler dijital oyun mağazası Steam’de bir etkinlik başlattı. Bu etkinlik ile birlikte Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption oyunları düşük fiyatla buluştu. İşte fiyat listesi!

Steam'de GTA ve RDR İndirime Girdi

Grand Theft Auto 5 Enhanced, 44,99 dolar yerine 19,79 dolara satılıyor. Buna göre yüzde 56 indirime girdiğini söyleyebiliriz. Vahşi Batı döneminde geçen Red Dead Redemption 2 99,99 dolardan 19,99 dolara düşerek yüzde 80 ucuzlamışken, Red Dead Online ise 19,99 dolar yerine 9,99 dolara satılıyor.

Öte taraftan Grand Theft Auto 4: The Complete Edition ise 19,99 dolardan 5,99 dolara inmişken, Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition'ın 59,99 dolar yerine 19,79 dolara satıldığını görüyoruz. İki yapım sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 67 indirime girdi.

Rockstar'ın eski ama efsane yapımlarından Bully: Scholarship Edition 14,99 dolardan 5,24 dolara düşmüşken, şirketin 2004 yılında piyasaya sürdüğü Manhunt ise 9,99 dolar yerine 3,49 dolar. İndirime giren oyunların fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Grand Theft Auto 5 Enhanced 44,99 dolar 19,79 dolar (-56%) Red Dead Redemption 2 99,99 dolar 19,99 dolar (-80%) Red Dead Online 19,99 dolar 9,99 dolar (-50%) Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 59,99 dolar 19,79 dolar (-67%) Grand Theft Auto 4: The Complete Edition 19,99 dolar 5,99 dolar (-70%) Bully: Scholarship Edition 14,99 dolar 5,24 dolar (-60%) Manhunt 9,99 dolar 3,49 dolar (-65%)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 5 ve RDR 2'nin indirimli fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.