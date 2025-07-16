Cyberpunk 2077'nin Mac Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Cyberpunk 2077, 2020 yılında Windows, Playstation 4 ve Xbox One, 2021 yılında ise PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. Oyun çok yakında Mac'lere de gelecek. Peki, Cyberpunk 2077'nin Mac sistem gereksinimleri neler?

Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Minimum Sistem Gereksinimleri

macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri

15.5 veya üzeri İşlemci: M1

M1 RAM: 16 GB

16 GB Çözünürlük: 900 x 1440 piksel veya 900 x 1600 piksel

900 x 1440 piksel veya 900 x 1600 piksel FPS: 30

30 Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.

Cyberpunk 2077'nin yüklenebilmesi için Mac veya MacBook'un depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri

macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri

15.5 veya üzeri İşlemci: M3 Pro

M3 Pro RAM: 18 GB

18 GB Çözünürlük: 1125 x 1800 piksel veya 1080 x 1920 piksel

1125 x 1800 piksel veya 1080 x 1920 piksel FPS: 60

60 Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.

Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Yüksek Sistem Gereksinimleri

macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri

15.5 veya üzeri İşlemci: M2 Ultra veya M3 Max

M2 Ultra veya M3 Max RAM: 36 GB

36 GB Çözünürlük: 1432 x 2294 piksel veya 1440 x 2560 piksel

1432 x 2294 piksel veya 1440 x 2560 piksel FPS: 60

60 Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.

Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Çok Yüksek Sistem Gereksinimleri

macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri

15.5 veya üzeri İşlemci: M3 Ultra veya M4 Max

M3 Ultra veya M4 Max RAM: 36 GB

36 GB Çözünürlük: 1432 x 2294 piksel veya 1440 x 2560 piksel

1432 x 2294 piksel veya 1440 x 2560 piksel FPS: 60

60 Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.

Cyberpunk 2077'nin Mac Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Cyberpunk 2077'nin Mac sürümü 17 Temmuz 2025 tarihinde satışa sunulacak.