Cyberpunk 2077'nin Mac Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Cyberpunk 2077'nin Mac sistem gereksinimleri neler? Açık dünya RPG türündeki Cyberpunk 2077 Mac'te kaç GB olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Cyberpunk 2077, 2020 yılında Windows, Playstation 4 ve Xbox One, 2021 yılında ise PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunuldu. Oyun çok yakında Mac'lere de gelecek. Peki, Cyberpunk 2077'nin Mac sistem gereksinimleri neler?
Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Minimum Sistem Gereksinimleri
- macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri
- İşlemci: M1
- RAM: 16 GB
- Çözünürlük: 900 x 1440 piksel veya 900 x 1600 piksel
- FPS: 30
- Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.
Cyberpunk 2077'nin yüklenebilmesi için Mac veya MacBook'un depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri
- macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri
- İşlemci: M3 Pro
- RAM: 18 GB
- Çözünürlük: 1125 x 1800 piksel veya 1080 x 1920 piksel
- FPS: 60
- Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.
Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Yüksek Sistem Gereksinimleri
- macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri
- İşlemci: M2 Ultra veya M3 Max
- RAM: 36 GB
- Çözünürlük: 1432 x 2294 piksel veya 1440 x 2560 piksel
- FPS: 60
- Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.
Mac İçin Cyberpunk 2077'nin Çok Yüksek Sistem Gereksinimleri
- macOS Sürümü: 15.5 veya üzeri
- İşlemci: M3 Ultra veya M4 Max
- RAM: 36 GB
- Çözünürlük: 1432 x 2294 piksel veya 1440 x 2560 piksel
- FPS: 60
- Depolama: Steam, Epic Games ve GOG'da 92 GB, App Store'da ise 159 GB.
Cyberpunk 2077'nin Mac Sürümü Ne Zaman Çıkacak?
En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Cyberpunk 2077'nin Mac sürümü 17 Temmuz 2025 tarihinde satışa sunulacak.