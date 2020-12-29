Bu CyberPunk 2077 Modu, Oyunu Doom’a Çeviriyor

Mod geliştiricileri, CD Projekt RED’in son zamanlardaki en çok tartışılan video oyununu değiştirecek modlar geliştirmek için kollarını sıvadı. Bu Cyberpunk 2077 modu ise video oyununu bir zamanların en çok oynanan ve sevilen video oyunu Doom’a çeviriyor. Orijinal oyun her ne kadar grafik kalitesi ile oyun deneyimini üst seviyeye çekiyor olsa da nostalji yapmak isteyenler için tasarlanan bu oyun modu ile eski günlere dönmek mümkün hale geliyor.

Cyberpunk 2077 Modu ile Oyunu Doom’a Çevirin

Cyberpunk 2077 grafik açısından kesinlikle son zamanların en iyi video oyunlarından biri olma unvanını hak ediyor. Peki, video oyununun grafik kalitesini 1993’teki grafik kalitesi ile görmenin nasıl bir deneyim olabileceği hakkında daha önce hiç düşündünüz mü? Bu oyun modunun geliştiricisi, video oyununu 1993 yılında piyasaya sürülen ve o günlerde oyuncu kitlesi tarafından çokça beğenilen Doom’un grafik kalitesinde nasıl görüneceğini merak etti ve hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete koyuldu.

Doom ReShade for Cyberpunk 2077 olarak adlandırılan bu oyun modu, isminden de anlaşılacağı üzere oyunun grafik kalitesini yeniden ele alan bir mod olarak oyuncuların beğenisine sunuldu. Modun temel amacı, video oyununda yer alan hatalardan ötürü son zamanların en çok tartışılan oyununu yeniden gölgelendirme yöntemine başvurarak oyunu klasik first person shooter oyununa dönüştürmek ve oyuncularda 1993 yılında bir video oyunu oynuyormuş hissi uyandırmak. Mod, oyuna eski oyunlarda da görülen çizgileri ekleyerek sınırları biraz daha zorluyor.

ReShade, oyunun en ve boy oranında herhangi bir değişiklik meydana getirmiyor ancak oyunun görünümünde genel olarak 1993 yılında çıkışını gerçekleştiren video oyunlarından bir farkının görülmemesinin izlenimi verilmek istenmiş ve bu da başarılı bir şekilde oyuna aktarılmış. Sonuç olarak video oyununa bu modu yükleyen kişilerin oyunu Doom hatta Deus Ex ile hemen hemen aynı deneyim sunacak hale geliyor.

Oyun modunu denemek isterseniz ReShade’in en son sürümünü resmi web sitesinden indirip yükleyebilirsiniz. Cyberpunk 2077 için geliştirilen ReShade’le ilgili bütün görüşlerinizi ise yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.