Cyberpunk 2077'nin İlk Genişleme Paketi Phantom Liberty'nin Çıkış Ayı Sızdırıldı

CD Projekt Red tarafından geliştirilen açık dünya rol yapma oyununa gelecek ilk genişleme paketi olan Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, yeni söylentilere göre iki ay gibi bir süre içinde yayınlanacak.

Bugün erken saatlerde, internette daha çok Valve sızıntılarıyla tanınan ancak geçen yıl Cyberpunk 2077 ile ilgili bilgilere de erişimi olduğunu kanıtlayan Tyler McVicker, genişleme paketinin ilk olarak The Game Awards 2022 şovunda gösterileceğini açıklamıştı. Şimdi ise daha fazla bilgi vermeden genişleme paketinin Ağustos ayında yayınlanacağını belirtti.

Genişleme paketi bu yılki Summer Game Fest'te gösterileceğinden, önümüzdeki hafta yaklaşık iki ay içinde gerçekten yayınlanıp yayınlanmayacağını muhtemelen öğreneceğiz.

Yeni Genişleme Paketi Phantom Liberty Ağustos Ayında Geliyor

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty genişleme paketine dair şu anda çok az şey biliniyor. CD Projekt Red'in bugüne kadarki en pahalı genişleme paketi olacak olan yeni genişleme paketi, Night City'nin Godtown adlı yeni bir bölgesinde geçecek ve popüler İngiliz aktör Idris Elba tarafından seslendirilecek Reed adlı yeni bir karakter içerecek.

Cyberpunk 2077 şu anda tüm dünyada PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One'da mevcut. Phantom Liberty genişleme paketi yıl sonundan önce sadece PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'de yayınlanacak.

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