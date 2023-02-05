Tesla'nın Cybertruck Aracından Yeni Sürüş Görüntüleri Paylaşıldı

Tesla, Cybertruck'ı piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Bugün ortaya çıkan bir videoya göre Cybertruck arka akslı bir direksiyon sistemine sahip olacak. 2021'de piyasaya sürülmesi beklenen Cybertruck yaklaşık üç yıl ertelenmişti.

Elon Musk, 2022'deki dördüncü çeyrek mali toplantısında Cybertruck ile ilgili sorulara yanıt verirken, "Bu yaz onu üretmek için adımlar atacağız ancak seri üretim önümüzdeki yıla kadar başlamayacak. Üretimin başlaması bizim için önemli bir detay değil." demişti. Bugün ise yayınlanan yeni video araca dair bazı detayları ortaya çıkardı.

Cybertruck Üç Farklı Modelle Geliyor

I still can’t believe this will be mine this year. $TSLA pic.twitter.com/Q753cjU1Zv — Teslaconomics (@Teslaconomics) February 4, 2023

Cybertruck'ın üç farklı modeli olacak. Şirket, giriş seviyesi tek motorlu, iki tekerlekten çekişli (RWD) modelin üretimini erteleme kararı aldığını açıkladı. Arka akslı direksiyon sistemi, araçların daha küçük bir dönüş yarıçapına sahip olmasını sağlıyor. Daha hassas dönüş imkanı sunan bu teknoloji, Mercedes ve Audi de dâhil olmak üzere birçok otomobil üreticisi tarafından kullanılıyor.

Otomobil üreticisi ayrıca Cybertruck Beta prototiplerinden oluşan yeni bir filo oluşturduğunu da doğruladı. Bunlardan biri bu hafta başında Palo Alto'da görüldü. Ne yazık ki videodaki modelin bir beta prototipi olup olmadığı bilinmiyor. Cybertruck modelinde görülecek bir diğer değişiklik ise elektronik donanımda olacak. Otonom Sürüş yazılımı şu anda Tesla'nın bu şekilde ifade ettiği Hardware 3 üzerinde geliştiriliyor. Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlanan 4. versiyon ise Cybertruck ile birlikte lanse edilecek.

Cybertruck modelinin seri üretimine 2023 yılında başlanacağı söyleniyor. Tesla'nın Cybertruck için hedefinin yıllık 250.000 adet üretmek olduğunu belirtmekte fayda var. Elon Musk aracın maliyetini 2019 yılındaki etkinlikte açıklamıştı ancak pandemi ve küresel enflasyon bu fiyatların değişmesine neden olabilir.