Tesla'nın Cybertruck Aracından Yeni Sürüş Görüntüleri Paylaşıldı

Tesla, Cybertruck'ı piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Bugün ortaya çıkan bir videoya göre Cybertruck arka akslı bir direksiyon sistemine sahip olacak. 2021'de piyasaya sürülmesi beklenen Cybertruck yaklaşık üç yıl ertelenmişti.

Elon Musk, 2022'deki dördüncü çeyrek mali toplantısında Cybertruck ile ilgili sorulara yanıt verirken, "Bu yaz onu üretmek için adımlar atacağız ancak seri üretim önümüzdeki yıla kadar başlamayacak. Üretimin başlaması bizim için önemli bir detay değil." demişti. Bugün ise yayınlanan yeni video araca dair bazı detayları ortaya çıkardı.

I still can’t believe this will be mine this year. $TSLA pic.twitter.com/Q753cjU1Zv