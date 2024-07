Cybertruck Sahipleri Dikkat! 300 Dolara Kurşun Geçirmez Koruma Sağlayın

Tesla, bugün Cybertruck’ın sağlamlığını ve işlevselliğini artırmak amacıyla iki yeni aksesuarını tanıttı. Bunlar bagaj kapağı kalkanı ve atlama koltuğundan oluşuyor. Peki ne tür avantaj sağlayacaklar? İşte ayrıntılar…

300 dolara satılan bagaj kapağı kalkanı, kurşun geçirmez olarak bilinen Cybertruck'ın bagaj kapağını çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için tasarlanmış. Şirket, kalkanın arka tarafta taşınan bisikletler veya diğer ekipmanlar tarafından araca verilebilecek zararı önleyeceğini iddia ediyor.

Tesla also offers the Cybertruck Jumpseat for $100 per unit on the Tesla Shop.



"Relax anywhere. The Cybertruck jumpseat is wrapped in a durable cordura nylon fabric and features cyber-style thermoformed backrest and alloy g-hooks. Fit up to three jumpseats along the Cybertruck…