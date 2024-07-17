Cybertruck Sahipleri Dikkat! 300 Dolara Kurşun Geçirmez Koruma Sağlayın

Tesla, bugün Cybertruck’ın sağlamlığını ve işlevselliğini artırmak amacıyla iki yeni aksesuarını tanıttı. Bunlar bagaj kapağı kalkanı ve atlama koltuğundan oluşuyor. Peki ne tür avantaj sağlayacaklar? İşte ayrıntılar…

Cybertruck’ın 300 Dolarlık Bagaj Kapağı Kalkanı

300 dolara satılan bagaj kapağı kalkanı, kurşun geçirmez olarak bilinen Cybertruck'ın bagaj kapağını çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için tasarlanmış. Şirket, kalkanın arka tarafta taşınan bisikletler veya diğer ekipmanlar tarafından araca verilebilecek zararı önleyeceğini iddia ediyor.

Tesla also offers the Cybertruck Jumpseat for $100 per unit on the Tesla Shop.



“Relax anywhere. The Cybertruck jumpseat is wrapped in a durable cordura nylon fabric and features cyber-style thermoformed backrest and alloy g-hooks. Fit up to three jumpseats along the Cybertruck… pic.twitter.com/Ci7XQ0o7us — Tesla Newswire (@TeslaNewswire) July 16, 2024

Ancak kalkanın tartışmalı bir tarafı da var. Zira Cybertruck'ın balyoz ve kurşun gibi nesnelere karşı dayanıklı olmasıyla ünlenmiş olması, bu tür bir ek korumaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu sorguluyor.

İkinci aksesuar olan atlama koltuğu ise 100 dolar fiyatıyla dikkat çekiyor. İşlevinden bahsedecek olursak, Cybertruck'ın bagaj kapağına üç adede kadar ek oturma yeri ekleme imkanı veriyor.

Böylelikle koltuklar, kalkan takılıyken bile monte edilebiliyor ve kamp, piknik veya açık hava etkinlikleri gibi durumlarda ekstra oturma alanı ihtiyacı duyanlar için ideal bir çözüm sunuyor.

Yeni bagaj kapağı kalkanı ve atlama koltuğu, Cybertruck sahiplerine araçlarının işlevselliğini ve dayanıklılığını geliştirmek için yeni seçenekler sunuyor. Kalkanın ek sağlamlığı bazı kullanıcılar için cazip olsa da, fiyatı ve Cybertruck'ın halihazırda sağlam yapısı göz önüne alındığında gerekliliği tartışma konusu olabilir.