Duster’dan Büyüğü Geldi: Dacia Bigster Karavan Moduna Geçti!

Duster modeli ile Türkiye'de gönüllerde taht kuran Dacia en heybetli modeli Bigster ile son dönemlerde özel olarak ilgileniyor. Bu kapsamda ekonomik arazi canavarı olarak öne çıkan model yeni tanıtlan kamp aksesuarları seti sayesidne artık istediğiniz yerde bir karavan moduna geçebiliyor. Peki Dacia Bigster teknik özellikleri neler? Türkiye'ye giriş yapacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye'de Olsa Çok Satar: Dacia Bigster Kamp Seti Tanıtıldı!

Uygun fiyatlı otomobillerin her geçen gün daha da fazla sevildiği Türkiye'de Duster hiç şüphesiz en çok satanlar listelerinde her zaman ilk sıralarda yer alacak modeller arasında. Zira Duster uygun fiyatı, parça ve bakım maliyetlerinin düşük olması ve yakıt ekonomisi sayesinde ilk çıkış yaptığı günden itibaren hep en çok satanlar arasında yer almayı başardı. Ancak son nesli Türkiye'de Renault çatısı altına geçti ve artık Renault Duster olarak satılıyor.

Bunun yanında Avrupa'da da başarılı satış rakamlarına ulaşan Dacia ekonomi sınıfı SUV modellerinin yanına heybetli diyebileceğimiz Bigster modelini de ekledi. Otomobil 2025 yılında Avrupa'da satışa sunuldu ve geçtiğimiz ay itibariyle de ilk teslimatlar yapıldı. Bunun yanında marka bugünse yeni kamp modu aksesuarlarını tanıttı.

Bigster'ı tamamen içerisinde yaşayabileceğiniz bir kampçıya dönüştüren bu yeni aksesuar seti sayesinde özellikle doğa maceralarını seven kullanıcılar ek kamp malzemesi maliyetlerinden ve onların yükünden kurtulabilecek. Ayrıca çekme karavan zorluğu da bu yeni aksesuar seti sayesinde sona ermiş oluyor.

Aksesuar seti sahip olduğu modüler yatak sistemi, tamamen Bigster ile uyumlu özel kalıba sahip çadır ölçüleri sayesinde aracın arka bagaj kısmı ile bütünleşik bir izole ortam sunuyor. Arka koltuklarında katlanması ile oluşan dev iç hacim 2 kişinin rahat bir şekilde konaklamasına imkan tanıyor.

Dacia Bigster Türkiye'ye Gelecek Mi?

Dacia Bigster şu anda aktif olarak Türkiye'de satışta değil. Ancak uzmanlar gelmesini "muhtemel" olarak değerlendiriliyor.

Yeni modelle ile ilgili olarak en çok merak edilen soru "Dacia Bigster Türkiye'ye gelecek mi?" oluyor. Konuyla ilgili Dacia cephesinden evet veya hayır yönünde kesin bir açıklama olmadı. Ancak aracın sahip olduğu özellikler sebebiyle Türkiye'de gireceği ÖTV dilimi ve yerli üretim Duster ile yaşayacağı rekabet otomobilin Türkiye'ye gelmesi yönündeki en büyük engeller olarak nitelendiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...