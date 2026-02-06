Gelen Zamla İkinci El Polo Alınıyor: Volkswagen'de 700 bin TL Zam!
Volkswagen 2026 yılı Şubat ayı için güncellenmiş fiyat listesini yayınladı. Açıklanan rakamlar oldukça tatsız. İşte Volkswagen güncel fiyat listesi
⚡ Önemli Bilgiler
- Volkswagen Şubat 2026'ya rekor bir zam hareketi ile başladı.
- Polo'ya 55 bin TL, T-Cross'a 53 bin TL, Taigo'ya 51 bin TL, Tiguan'a 79 bin TL, Passat Variant'a 83 bin TL, ID.7'ye 108 bin TL ve Touareg modeline de 261 bin TL zam yapıldı.
- Markanın en çok satan elektriklisi ID.4' tam 664 bin TL gibi rekor bir zam yapıldı.
Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye için 2026 Şubat fiyat listesini açıkladı. Markanın en sevilen otomobillerine ciddi oranlarda zam gelirken tüketicilerse gelen zamlara oldukça tepkili. Zira artık bazı modeller almaktan ziyade bakılacak halden bile çıktı. Peki yeni fiyat listesinde hangi modellere zam geldi? İşte Volkswagen 2026 Şubat güncel fiyat listesi ve detaylar...
Volkswagen'de Şubat Soğukları! Tüm Modellerde Zam!
Volkswagen 5 Şubat itibariyle yeni fiyat listesini açıkladı. Bu kapsamda neredeyse tüm modellere zam gelirken Volkswagen ID.4'e gelen zam bambaşka boyutta. Zira Ocak ayında 2 milyon 462 bin TL'ye satılan ID.4 bugün itibariyle artık 3 milyon 126 bin TL'ye satılıyor. Yani otomobile toplamda 664 bin TL zam geldi.
İşin bu kısmı oldukça trajik zira 664 bin TL'lik fark geçtiğimiz günlerde yayınladığımız "500 bin TL'ye alınabilecek en mantıklı 2. el otomobiller!" listemizdeki bütçemize oldukça yakın. İçeriğimizde 500 bin TL altına alınabilecek en mantıklı Volkswagen modelleri arasında Polo 3 ve Golf 5 modelleri yer alıyordu ki bu da ID.4'e gelen zam ile hem bir otomobil satın alabileceğiniz hem de kalan 100 bin TL'lik miktar ile de otomobili istediğiniz şekilde güzelleştirebileceğiniz anlamına geliyor.
Devamında Polo'ya 55 bin TL, T-Cross'a 53 bin TL, Taigo'ya 51 bin TL, Tiguan'a 79 bin TL, Passat Variant'a 83 bin TL, ID.7'ye 108 bin TL ve Touareg modeline de 261 bin TL zam yapıldı. ID.4 modeline yapılan rekor zam oranının yanında bu miktarlar küçük kalıyor olsa da yeni otomobil satın almak isteyen pek çok kişi can sıkıcı miktarlar. Zira otomobili satın aldıktan sonra gerekli olan trafik sigortası gibi masrafların da bir bu kadar daha tutacağını bildirelim.
Volkswagen 2026 Şubat Fiyat Listesi!
- Volkswagen Polo: 2.252.000 TL
- Volkswagen T-Cross: 2.155.000 TL
- Volkswagen Taigo: 2.051.000 TL
- Volkswagen Tiguan: 3.223.000 TL
- Volkswagen ID.4: 3.126.000 TL
- Volkswagen Passat: 3.411.000 TL
- Volkswagen ID.7: 4.415.000 TL
- Volkswagen Touareg: 10.717.000 TL
Yukarıda belirtilen fiyatlar her model için baz donanım ve baz motor seçeneği ile belirtilen "giriş" seviyesi başlangıç fiyatlarıdır.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...
Sıkça Sorulan Sorular
En ucuz sıfır Volkswagen modeli ne kadar?
En ucuz sıfır Volkswagen modeli 2 milyon 51 bin TL'lik fiyatıyla Taigo.