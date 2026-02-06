Gelen Zamla İkinci El Polo Alınıyor: Volkswagen'de 700 bin TL Zam!

Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye için 2026 Şubat fiyat listesini açıkladı. Markanın en sevilen otomobillerine ciddi oranlarda zam gelirken tüketicilerse gelen zamlara oldukça tepkili. Zira artık bazı modeller almaktan ziyade bakılacak halden bile çıktı. Peki yeni fiyat listesinde hangi modellere zam geldi? İşte Volkswagen 2026 Şubat güncel fiyat listesi ve detaylar...

Volkswagen'de Şubat Soğukları! Tüm Modellerde Zam!

Volkswagen Türkiye, 2026 yılı Şubat ayında tüm modellerinde 50 bin ile 664 bin gibi rekor bir aralık içerisinde zam yaptı.

Volkswagen 5 Şubat itibariyle yeni fiyat listesini açıkladı. Bu kapsamda neredeyse tüm modellere zam gelirken Volkswagen ID.4'e gelen zam bambaşka boyutta. Zira Ocak ayında 2 milyon 462 bin TL'ye satılan ID.4 bugün itibariyle artık 3 milyon 126 bin TL'ye satılıyor. Yani otomobile toplamda 664 bin TL zam geldi.

İşin bu kısmı oldukça trajik zira 664 bin TL'lik fark geçtiğimiz günlerde yayınladığımız "500 bin TL'ye alınabilecek en mantıklı 2. el otomobiller!" listemizdeki bütçemize oldukça yakın. İçeriğimizde 500 bin TL altına alınabilecek en mantıklı Volkswagen modelleri arasında Polo 3 ve Golf 5 modelleri yer alıyordu ki bu da ID.4'e gelen zam ile hem bir otomobil satın alabileceğiniz hem de kalan 100 bin TL'lik miktar ile de otomobili istediğiniz şekilde güzelleştirebileceğiniz anlamına geliyor.

Devamında Polo'ya 55 bin TL, T-Cross'a 53 bin TL, Taigo'ya 51 bin TL, Tiguan'a 79 bin TL, Passat Variant'a 83 bin TL, ID.7'ye 108 bin TL ve Touareg modeline de 261 bin TL zam yapıldı. ID.4 modeline yapılan rekor zam oranının yanında bu miktarlar küçük kalıyor olsa da yeni otomobil satın almak isteyen pek çok kişi can sıkıcı miktarlar. Zira otomobili satın aldıktan sonra gerekli olan trafik sigortası gibi masrafların da bir bu kadar daha tutacağını bildirelim.

Volkswagen 2026 Şubat Fiyat Listesi!

Yukarıda belirtilen fiyatlar her model için baz donanım ve baz motor seçeneği ile belirtilen "giriş" seviyesi başlangıç fiyatlarıdır.

