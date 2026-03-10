Dacia'dan Elektrik Atağı: 4 Yeni Model Yolda!

Dacia elektrikli otomobil pazarındaki konumunu güçlendirmek adına yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda tam 4 farklı modelin üzerinde çalıştığını bildiren Dacia özellikle uygun fiyatlı otomobil arayışında olan kullanıcılarına yönelik modeller sunmayı hedefliyor. Peki Dacia'nın yeni modelleriyle ilgili bilinen detaylar neler? Otomobiller ne zaman pazara sunulacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Dacia'dan Elektrikli Atağı: Hangi Modeller Geliyor?

Dacia, elektrikli otomobil pazarındaki varlığını güçlendirmek için önemli bir plan açıkladı. Markanın stratejisine göre 2030 yılına kadar dört yeni tamamen elektrikli model piyasaya sürülecek. Bu modeller arasında Renault Twingo altyapısını kullanan uygun fiyatlı bir şehir otomobili ve yeni nesil Sandero’nun elektrikli versiyonu da yer alacak.

Dacia’nın elektrikli atağının ilk adımı Renault Twingo ile aynı temele sahip olacak yeni şehir otomobili olacak. Renault Grubu’nun AmpR Small platformu üzerine geliştirilen model oldukça kısa bir geliştirme süreciyle ortaya çıktı. Şirketin açıklamasına göre araç yalnızca 16 ayda geliştirildi. Teknik detaylar henüz resmi olarak açıklanmasa da modelin Twingo’ya oldukça yakın özellikler sunması bekleniyor.

Buna göre araçta 27.5 kWh kapasiteli bir batarya bulunacak ve yaklaşık 260 kilometre civarında menzil sunabilecek. Dacia’nın en iddialı noktası ise fiyat olacak. Şirket bu modelin başlangıç fiyatını 18 bin euronun altında tutmayı planlıyor. Bu da onu Avrupa’daki en ucuz elektrikli otomobillerden biri haline getirebilir.

Elektrikli Sandero Gelecek Mi?

Dacia’nın elektrikli planlarının en dikkat çekici adımlarından biri ise yeni nesil Sandero’nun elektrikli versiyonu olacak. Marka tarafından yapılan açıklamaya göre Sandero çoklu enerji (multi-energy) platformu kullanacak. Bu platform sayesinde model içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulabilecek. Yeni Sandero’nun altyapısında Renault’nun CMF-B platformu kullanılacak. Bu platform farklı güç aktarma sistemlerini aynı araç mimarisi üzerinde kullanmaya izin veriyor. Dacia’ya göre Sandero, gelecekte de segmentinin en iyi fiyat-performans modellerinden biri olmaya devam edecek.

Elektrikli modellerin yanı sıra Dacia ürün gamını hibrit seçeneklerle de genişletmeye devam edecek. Günümüzde satılan Dacia modellerinin yaklaşık yüzde 25’i hibrit motorla geliyor. Şirketin hedefi ise bu seviyeyi gelecekte yüzde 66 seviyesine çıkarmak. Yeni tanıtılan Striker ve mevcut Bigster modelleri de markanın büyüme planında önemli rol oynayacak. Dacia özellikle C-segment SUV pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. Bugün satışların yaklaşık beşte birini oluşturan bu segmentin, önümüzdeki yıllarda toplam satışların üçte birine ulaşması planlanıyor.

Dacia ayrıca maliyet avantajını korumaya devam edeceğini vurguluyor. Markanın "design-to-cost" olarak adlandırdığı strateji sayesinde rakiplerine göre yaklaşık yüzde 15 maliyet avantajı sağladığı belirtiliyor. Bu yaklaşımın temelinde ise ortak platform kullanımı ve daha yalın bir üretim-dağıtım sistemi bulunuyor.

Editörün Yorumu

Dacia yeni modeller ile pazara giriş yapacağının sinyallerini çok daha öncesinde vermişti aslında. Bu kapsamda pazara sunulacak yeni modellerin elektrikli olması büyük bir avantaj kaydetmekte. Ayrıca markanın yürütmüş olduğu düşük bütçe planlaması tüketiciler için uygun fiyatlı otomobillerin kapısını aralamakta. Bu sayede hem Türkiye'de hem dünyada satış rakamlarında oldukça başarılı olacaklarını görmek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.