Tamamen Elektrikli Porsche Cayenne S Tanıtıldı! 657 Beygir ve Dahası

Porsche, Cayenne modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Tamamen elektrikli olan yeni Cayenne S modeli, standart ve turbo model arasında orta seviye bir seçenek olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Kullanıcıların beğenisine sunulan bu model, etkileyici motor gücü, yüksek hız ve çok daha fazlası ile ön plana çıkıyor.

Porsche Cayenne S'nin Özellikleri Neler?

Motor: Çift motorlu, dört tekerlekten çekiş sistemi.

Çift motorlu, dört tekerlekten çekiş sistemi. Standart Güç: 536 beygir gücü (400 kW)

536 beygir gücü (400 kW) Maksimum Güç: 657 beygir gücü (490 kW)

657 beygir gücü (490 kW) 0'dan 100 km/sa hıza çıkış süresi: Yaklaşık 3,8 saniye

Yaklaşık 3,8 saniye Maksimum Hız: 250 km/sa

250 km/sa Batarya Kapasitesi: 113 kWh

113 kWh Hızlı Şarj: 400 kW (DC)

400 kW (DC) Batarya Dolum Süresi: 16 dakikadan kısa sürede yüzde 10'dan 80 seviyesine

Porsche Cayenne S, Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

Porsche Cayenne S, dört çeker motorla birlikte geliyor. Sürüşe bağlı olarak araç arkadan itişli ağırlıkta ilerleyebiliyor ya da zorlu ortamda sağlam bir tutunuş elde etmenizi sağlamak adına gücü dört tekerleğe eşit bir şekilde bölebiliyor. Standart kullanımda 536 beygir gücü elde edebileceğiniz otomobil, sağlam kalkış yapmanız için özel mod da sunuyor. Bu mod, kısa süreliğine 657 beygir gücüne ulaşmanıza olanak tanıyor.

Porsche Cayenne S, Ne Kadar Hızlı?

Özel güç modu sayesinde araç 0'dan 100 km/sa hıza yaklaşık 3,8 saniyede ulaşıyor. Normalde çok daha yüksek hızlara çıkma potansiyeli taşıyor ancak genel olarak batarya sağlığının korunması, güç tüketiminin mümkün olduğunca minimum seviyede tutulması için hızı en fazla 250 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.

Porsche Cayenne S'nin Batarya ve Hızlı Şarj Özellikleri Neler?

Araç 113 kWh batarya kapasitesine sahip. 400 kW DC hızlı şarj teknolojisini destekleyen arabanın batarya doluluk oranı, uygun şarj istasyonlarında yüzde 10 seviyesinden 80 seviyesine ise 16 dakikadan kısa bir sürede ulaşıyor. Bu, sürücülerin uzun yolculuklarda verilen küçük molalarda kahve ya da çay içene kadar uzun bir mesafe katetme imkânı elde edeceği anlamına geliyor.

Porsche Cayenne S'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Porsche Cayenne S için 126.300 dolar başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla birlikte 5 milyon 562 bin 176 TL'ye denk geliyor. ÖTV ve KDV gibi vergileri göz önünde bulundurduğumuzda aracın Türkiye'de satışa sunulması hâlinde başlangıç fiyatının 11 milyon 812 bin 479 TL olacağını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Porsche Cayenne görünüm itibarıyla çok sevebileceğim bir otomobil değil ancak elektrikli Cayenne S'nin gerek güç gerek şarj gerek diğer avantajlarla birlikte geniş bir kitleye hitap edeceğini düşünüyorum. Elbette ki yüksek fiyat dolayısıyla tercih listesinin başında gelmeyebilir fakat otomobil tutkunlarının göz atmadan geçmek istemeyeceğini düşünüyorum.