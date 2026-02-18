Uygun Fiyata Otomatik Vites ve LPG: Dacia Logan Türkiye'ye Geri Dönüyor!

Uygun fiyatlı sedan modeller her geçen gün biraz daha azalırken Dacia pazara yepyeni bir soluk getirmek adına çalışmaları başlattı. Buna göre Dacia Logan yıllar sonra yeniden Türkiye pazarına dönüyor. Tüketicilere hem otomatik hem manuel şanzıman seçeneğinin yanında fabrikasyon LPG'li üniteler sunacak olan yeni Logan bir dönem pazarda adından sıkça söz ettiren Renault Symbol modelinin mirasını devam ettirecek. İşte detaylar...

Dacia Logan Yeniden Türkiye'de!

Dacia'nın sevilen uygun fiyatlı sedan modeli Logan aradan geçen yılların ardından yeniden Türkiye pazarına giriş yapıyor. Fransız otomotiv grubu Renault, Clio 6'yı pazara sunarak Renault'un "uygun fiyatlı kalesini" bir adım öteye taşıdı. Yeni Clio uygun fiyatlı otomobil olmaktan ziyade bir B segmentinin öncüsü olarak bir üst segmente göz kırpan, rekabet ettiği modellere kıyasla daha premium bir yapı sunan otomobil oldu. Tabi bu noktada pazardaki uygun fiyat boşluğunu dolduracak yeni bir Fransız'a ihtiyaç duyuldu.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Sandero Stepway modelini pazara sunan Dacia yeni bir sedan modelle gündeme geldi. Bir dönem Türkiye pazarında çok satan Renaut Symbol modelinin mirasını devam ettirecek olan Logan, 2026'nın Mayıs ayında satışa sunulacak. Sedan gövde tipini koruyan model özellikle ekonomik otomobil arayan kullanıcıları hedefliyor. Avrupa’da satışa çıkan versiyonlarla paralel şekilde Türkiye’de de turbo benzinli ve LPG’li motor seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Motor tarafında giriş seviyesinde 1.0 litre hacimli, 3 silindirli turbo beslemeli 100 HP’lik ünite yer alıyor ve bu versiyon 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Daha iddialı seçenek olan Eco-G 120 ise benzin + LPG kombinasyonu sunuyor ve bu kombinasyon toplam da 1590 kilometreye kadar ulaşan bir menzil sunuyor. Eco-G versiyonunun hem manuel hem de otomatik şanzıman alternatifleriyle sunulması planlanıyor.

Yeni Logan için resmi fiyat açıklanmadı. Ancak Avrupa pazarındaki satış fiyatını baz alarak tahmini bir Logan Türkiye fiyatı çıkarmamız mümkün. Bu kapsamda Avrupa’da yaklaşık 12 bin – 14 bin euro bandında başlayan Logan’ın Türkiye’de vergiler hariç başlangıç seviyesinde 1.050.000 – 1.150.000 TL aralığında konumlanması olası görünüyor. KDV, ÖTV vb. diğer vergilerin eklenmesi ile birlikte 1.500.000 TL ile 1.700.000 TL arasında değişen fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Ancak distribütör kararları bu fiyatları değiştirecektir.

