Hayranları Merakla Bekliyor: F1 Türkiye'ye Geri Mi Dönüyor?

Formula 1 için artık nefesler tutuldu. Zira Türkiye uzun zamandır yarış takviminde 5 yıl gibi bir süreyle kalıcı olarak yer almak adına girişimlerini sürdürüyordu. Son dönemlerde basına yansıyan ve yapılan görüşmeler ile birlikte Formula 1 Türkiye Grand Prix için de artık sona gelindi sayılır. Sosyal medya ve pek çok farklı kaynaktan gelen bilgilere göre FIA ve TOSFED arasında yapılan görüşmeler önemli neticelere vardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Formula 1'de Son Adım! F1 Türkiye Grand Prix Geri Dönüyor Mu?

Motorsport.com’un aktardığı kulis bilgilerine göre FIA, Formula 1 yönetimi ve Türkiye tarafı arasındaki görüşmeler ileri aşamaya gelmiş durumda. Özellikle 2020 ve 2021 sezonlarında takvime sonradan dahil edilen Türkiye Grand Prix’sinin organizasyon başarısı ve pilotlardan gelen olumlu geri bildirimler Türkiye’nin Formula 1 takvimindeki konumu güçlendiriyor.

Zira İstanbulPark, teknik altyapısı ve sahip olduğu viraj yapıları ile F1 sürücülerü arasında özel bir yere sahip. Özellikle pistin sahip olduğu 8. virajı F1 dünyasında referans noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca pistin altyapısı ve FIA Grade 1 lisansı organizasyon açısından teknik bir engel bulunmadığını da gösteriyor. Bununla birlikte TOSFED'e geçen pist geçtiğimiz dönemlerde kapsamlı bir şekilde bakıma alınarak eksikleri giderildi.

Türkiye'nin de dahil olmasının beklendiği yeni takvimde Monaco, Silverstone ve Monza gibi ikonik yarışların sabit olarak yer alması beklenirken bazı Avrupa'daki bazı yarışların iki yılda bir takvime alınması planlanıyor. Türkiye’nin de bu dönüşümlü takvim modeline dahil edilmesi halinde örneğin belirli Avrupa yarışlarının yerine alternatif yıl organizasyon düzenlemesi söz konusu olabilir.

Toparlamak gerekirse henüz resmi bir takvim duyurusu yapılmış değil fakat görüşmelerin “büyük ölçüde tamamlandığı” yönündeki iddialar Türkiye’nin yeniden Formula 1 sahnesine çıkma ihtimalini ciddi şekilde artırmış durumda. Resmi açıklamanın 2027 ve sonrası takvim planlamaları kapsamında gelmesi bekleniyor. Gelişmeler netleştikçe detaylar daha da belirginleşecek.

