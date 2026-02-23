Dacia'dan Türkiye Hamlesi: Yeni Uygun Fiyatlı Model Bursa'da Üretilecek!

Fransız otomotiv markası Renault üretim alanlarındaki genişlemeyi Türkiye üzerinden yapmaya devam ediyor. Gün içerisinde yeni elektirkli otomobillerin üretimine başlanacağını bildirdiğimiz Oyak Fabrikası bünyesinde Dacia'nın da uygun fiyatlı bir modeli üretmeyi planladığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Dacia C-Neo modeli Bursa'dan dünya pazarına açılacak. Peki yeni model tüketicilere neler sunacak? İşte detaylar...

Dacia C-Neo Renault'un Bursa Fabrikasında Üretilecek!

Dacia uygun fiyatlı modellerini pazara sunmaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda LPG'li otomatik versiyona sahip Sandero Stepway modelinin hemen ardından yeni Logan'ın da Türkiye pazarına giriş yapacağını bildirmiştik. Devam eden süreçte ise yeni ekonomik modellerin de test edildiğine dair süreçleri sizler ile paylaşmıştık. Bu kapsamda Renault cephesinden önemli bir açıklama geldi.

Renault Grup CEO’su François Provost tarafından yapılan açıklamaya göre “C-Neo” kod adlı yeni Dacia modeli Bursa'da yani Türkiye'de üretilecek. İlk etapta Romanya’da üretilmesi planlanan modelin daha sonra üretim planlarının Türkiye’ye kaydırıldığı belirtildi. Bu karar grubun üretim stratejisinde Türkiye’nin konumunun güçlendiğini gösteriyor. Jogger’ın üstünde konumlandırılacak modelin uzun süredir kamuflajlı şekilde test edildiği biliniyor.

Yeni araç Renault'nun CMF-B adını verdiği platformunu temel alacak. Bu platform maliyet avantajı ve esnek üretim yapısıyla biliniyor. Motor seçenekleri tarafında ise benzinli, hafif hibrit, tam hibrit ve LPG’li versiyonların sunulacağı aktarılıyor. Bu çeşitlilik modelin geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğine ve her bütçeye uygun olacağını bizlere gösteriyor aslında.

Markadan gelen dikkat çekici bir diğer gelişme ise yeni bir elektrikli modelin hazırlığı. Gelen bilgilere göre elektrikli yeni Dacia modeli Romanya’da üretilmeyecek tam aksine Slovenya’da üretilecek ve yaklaşık 18 bin euro seviyesinde bir satış fiyatına sahip olacak. Yeni modelin altyapı tarafında Renault Twingo modelini temel alacağı gelen bilgiler arasında. Bunun yanında Dacia Spring'e benzemesi de kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...