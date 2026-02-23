Bataryası Togg'dan: Renault Türkiye'de Elektrikli Otomobil Üretmeyi Planlıyor!
Fransız otomobil markası Renault, Bursa'da elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor. Bataryalarda Togg imzası olması da gündemde. İşte konuyla ilgili detaylar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Renault, Bursa fabrikasında elektrikli otomobil üretmeyi planlıyor.
- Markanın yapacağı işbirlikleri arasında batarya tedariği için Togg da yer alıyor.
Türkiye'de otomobil pazarı her geçen gün daha da büyürken farklı markaların fabrika kurma ve üretim planlamaları da gündeme geliyor. Bu noktada pek çok Çinli üretici Avrupa'nın ek vergilerinden kaçınmak adına Türkiye'de üretim yapmayı planlarken bazı Avrupalı üreticiler de Türkiye'de ürettikleri model sayısını arttırmayı hedefliyor. Bursa Oyak Renault fabrikası özellikle 2026 yılında model sayısını arttırmayı hedefleyen fabrikalar arasında. Yeni iddialar Renault'un Bursa'da elektrikli otomobil üreteceğini gösteriyor. İşte detaylar...
Renault'un Türkiye Planlarında Elektrikli Otomobiller Var!
Türkiye’de elektrikli otomobil üretimi hız kazanırken gözler şimdi de Renault'a çevrildi. Türkiye'de ilk kez Togg ile başlayan elektrikli otomobil üretimi Hyundai’nin Türkiye planlarıyla genişlerken Bursa merkezli Oyak Fabrikası bilinen Renault için de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sektör kulislerine göre marka Türkiye’de elektrikli otomobil üretimi için değerlendirme sürecinde.
Oyak Renault tarafından yapılan son değerlendirmelerde Türkiye’de elektrikli araç üretimine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor. Henüz üretim takvimi, kapasite ve hangi modelin banttan ineceği netleşmiş değil. Ancak Bursa’daki fabrikanın altyapısı ve Avrupa’ya ihracat avantajı, elektrikli dönüşüm için güçlü bir zemin oluşturuyor. Renault’nun global elektrikli ürün gamında Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech, Megane E-Tech ve Scenic E-Tech gibi modeller bulunuyor.
Türkiye’de üretilecek olan modelin bu aileden biri olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu noktada yeni modelin Avrupa pazarına yönelik bir model olması ihtimali öne çıkıyor. En dikkat çekici konu ise batarya. Zira iddialara göre Renault, Türkiye’de üretilecek elektrikli model için batarya tedarikinde Siro Energy ile temas halinde olabilir. Siro Energy, Togg ve Çinli Farasis Energy ortaklığıyla kurulan ve Gemlik’te batarya modül ile paket üretimi gerçekleştiren bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.
Şirketin halihazırda Togg modellerine batarya sağladığı biliniyor. Eğer bu iş birliği resmileşirse Türkiye’de üretilecek bir Renault modelinin bataryasının da yerli üretim olması mümkün olabilir. Bu durum lojistik maliyet avantajı, tedarik zinciri kısalması ve yerli katma değer artışı açısından stratejik bir adım anlamına gelebilir. Özellikle Avrupa’daki karbon regülasyonları ve maliyet baskısı düşünüldüğünde Türkiye’nin bölgesel bir elektrikli üretim üssü haline gelme potansiyeli güçleniyor.
Toyota bZ Woodland Tanıtıldı! 0'dan 100'e 4,4 Saniyede Çıkıyor
375 beygirlik Toyota bZ Woodland'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte yeni elektrikli SUV modelin tüm özellikleri belli oldu. İşte detaylar!
Şu an için Renault, Oyak Renault ya da Siro cephesinden resmî bir anlaşma duyurusu yapılmış değil. Ancak otomotiv sektöründeki dönüşüm hızı ve üretim hedefleri göz önüne alındığında önümüzdeki dönemde resmi açıklamaların gelmesi muhtemel. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...