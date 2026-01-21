Herkes Sıfır Araba Alabilecek: Dacia'dan Yeni Uygun Fiyatlı Model!

Uygun fiyatlı otomobilleriyle hem Türkiye'de hem Avrupa'da satış sıralamalarında birinciliğe oynayan Dacia yeni bir model ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Markanın uygun fiyatlı yeni modeli özellikle geniş ailelere hitap edecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Dacia'dan Yeni Uygun Fiyatlı Model!

Gelen bilgilere göre Dacia yeni bir uygun fiyatlı model ile pazara girmeye hazırlanıyor. Özellikle geniş ailelere hitap edecek olan yeni modelin boyut olarak C, fiyat ve özellikler bakımındansa segment olarak C ile B arasında yer alması planlanıyor.

Station wagon olarak tasarlanan modelin SUV olmaması dikkat çekici. Zira SUV trendini yakından takip eden Dacia, beklenenin aksine yeni bir SUV yerine station wagon modellere yönelerek SUV tercih etmeyen tüketicileri de yakalamayı hedefliyor.

Yeni modelin Renault Grubu’nun mevcut modüler platformlarından biri üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu da benzinli ve hafif hibrit motor seçeneklerinin ön planda olabileceğine işaret ediyor. Dacia’nın maliyet-performans dengesini koruyarak C segmentinde erişilebilir bir station wagon alternatifi sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Dacia cephesinden henüz model adı, teknik detaylar veya tanıtım tarihiyle ilgili resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak sektördeki beklentiler, bu station wagon modelin önümüzdeki birkaç yıl içinde tanıtılabileceği yönünde şekilleniyor. Eğer bu adım hayata geçerse Dacia için yeni bir müşteri kitlesine kapı aralayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...