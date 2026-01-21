Çinliler Bunu da Yaptı: Gerçekten Ucuz Rolls Royce Tanıtıldı!

Otomotiv sektöründe Çinli saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çin'in premium markası olarak öne çıkan Zeekr gerçekten uygun fiyatlı bir Rolls Royce ile ortaya çıktı. Tasarımı da üst düzey premium otomobillere oldukça benzeyen yeni Zeekr 8 X lüksü sonuna kadar tüketicilere sunuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Zeekr 8X İle Lüks Ucuzluyor!

Zeekr 8X, markanın tamamen yeni SEA-S modüler platformu üzerine inşa ediliyor. Beş ve altı koltuklu oturma düzenleriyle sunulacak olan SUV, geniş iç hacmi ve uzun aks mesafesiyle özellikle aile kullanımını hedefliyor. 5 bin 100 mm uzunluk, 1998 mm genişlik ve 3 bin 69 mm’lik aks mesafesiyle tam boyutlu SUV sınıfında yer alan modelin resmi lansmanının yılın ilk yarısında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tasarım tarafında Zeekr 8X’in ön bölümünde, şelale formunda detaylara sahip büyük krom panjur öne çıkıyor. Bu panjur, C formu oluşturan gündüz LED’leriyle çevrelenen köşeli far yapısıyla tamamlanıyor. Tavan üzerine konumlandırılan LiDAR sensörü ise gelişmiş sürüş destek sistemlerine işaret ediyor.

Ön tamponda kullanılan krom detaylar, aracın lüks algısını daha da yukarı taşıyan unsurlar arasında yer alıyor. Yan profilde 20, 21 veya 22 inçlik yıldız formlu jant seçenekleri sunulurken, kırmızı renkli fren kaliperleri sportif karakteri vurguluyor. Geleneksel kapı kolları, elektrikli yan basamaklar ve krom kaplamalı cam çerçeveleri de tasarımın premium çizgisini destekleyen detaylar olarak dikkat çekiyor.

Arka bölümde ise boydan boya uzanan stop lambaları ve keskin hatlar, dinamik ve modern bir görünüm oluşturuyor. Teknik tarafta ise şarj edilebilir hibrit olarak satışa sunulacak olan modelde 2.0 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor ve bu motor tek başına 275 beygir güç üretiyor. Hibrit sistem, CATL ve Geely iş birliğiyle geliştirilen 55,1 kWsa veya 70 kWsa kapasiteli NMC batarya seçenekleriyle destekleniyor.

Fiyat baremine bakıldığındaysa özellik ve lüks bakımından üst segmente oynayan modelin Rolls Royce esintisi detaylar da taşıdığı görülüyor. Bu noktada diğer Çinli modellere göre biraz pahalı olsa da premium sınıftaki en uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alacağı kesin.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...