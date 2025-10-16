Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: İlk Üçte 14 Yıllık Film Var!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Zirvede gerilim, gizem ve dram türlerindeki 10 Numaralı Kamara (The Woman in Cabin 10) yer aldı. Altı gün önce izleyiciler ile buluşan filmin başrol oyuncu kadrosunda Keira Knightley, Guy Pearce ve Hannah Waddingham bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (6-12 Ekim 2025)

10 Numaralı Kamara (The Woman in Cabin 10) Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two) Kötü Öğretmen (Bad Teacher) Kpop: İblis Avcıları (KPop Demon Hunters) Ayakçı Sayıklama (Delirium) Caramelo Kimlik Hırsızı (Identity Thief) PAW Patrol: The Mighty Movie Kadın Kral (The Woman King)

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Netflix'te geçtiğimiz haftanın en çok izlenen filmleri listesinin ikinci sırasında Dune: Part Two konumlandı. En iyi bilim kurgu filmleri arasında yer alan yapımın başrol oyuncuları arasında Timothée Chalamet, Zendaya ve Rebecca Ferguson bulunuyor.

Bad Teacher, üçüncü sırada yer aldı. Netflix'teki komedi filmleri arasında yer alan yapımın başrol oyuncu kadrosunda Cameron Diaz, Jason Segel ve Justin Timberlake bulunuyor. 1 saat 32 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Jake Kasdan üstlendi. 2011 yılında vizyona giren filmin senaristliğini ise Gene Stupnitsky ve Lee Eisenberg ise yaptı.

Dördüncü sırada KPop Demon Hunters dördüncü sırada konumlandı. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan yapımın seslendirme kadrosunda Arden Cho, Ahn Hyo-seop ve Ken Jeong dahil pek çok isim yer alıyor. 7,6 IMDb puanına sahip olan animasyon filmi 2025 yılında izleyiciler ile buluştu.

Komedi türündeki Ayakçı beşinci sırada yer aldı. 2025 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun ve Öznur Serçeler bulunuyor. Bu filmi korku ve gerilim türlerindeki Delirium takip etti. 2018 yılında vizyona giren Delirium'da Topher Grace ve Genesis Rodriguez dahil pek çok isim yer alıyor.

Dram ve macera türlerindeki Caramelo yedinci sırada konumlandı. Yönetmenliğini Diego Freitas'ın üstlendiği filmin başrol oyuncuları arasında Rafael Vitti, Amendoim ve Arianne Botelho bulunuyor. 2013 yılında vizyona giren Identity Thief ise sekizinci sırada yer aldı. Listede ayrıca PAW Patrol: The Mighty Movie ve The Woman King mevcut.