Daredevil: Born Again Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Daredevil: Born Again yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte yeni bölüm tarihleri!
Daredevil: Born Again yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, süper kahraman temalı yeni Daredevil dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Matt Corman ve Chris Ord tarafından yaratılan Daredevil: Born Again izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan yeni Daredevil dizisinin 1. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Daredevil: Born Again Yeni Bölüm Tarihleri
Daredevil: Born Again dizisinin ilk iki bölümü 4 Mart 2025 tarihinde çıkacak. Üçüncü bölüm 11 Mart, dördüncü bölüm ise 18 Mart tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Daredevil: Born Again'in yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Daredevil: Born Again 1. bölüm tarihi: 4 Mart 2025
- Daredevil: Born Again 2. bölüm tarihi: 4 Mart 2025
- Daredevil: Born Again 3. bölüm tarihi: 11 Mart 2025
- Daredevil: Born Again 4. bölüm tarihi: 18 Mart 2025
- Daredevil: Born Again 5. bölüm tarihi: 25 Mart 2025
- Daredevil: Born Again 6. bölüm tarihi: 25 Mart 2025
- Daredevil: Born Again 7. bölüm tarihi: 8 Nisan 2025
- Daredevil: Born Again 8. bölüm tarihi: 15 Nisan 2025
- Daredevil: Born Again 9. bölüm tarihi: 22 Nisan 2025
Gassal Dizisi 2. Sezon Ne Zaman?
Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Gassal dizisi yeni sezon tarihi!
Daredevil: Born Again Yeni Fragmanı
Daredevil: Born Again Oyuncuları
- Charlie Cox
- Margarita Levieva
- Wilson Bethel
- Jon Bernthal
- Deborah Ann Woll
- Vincent D'Onofrio
- Elden Henson
- Genneya Walton
- Will Fitz
Daredevil: Born Again Konusu
Daredevil: Born, çocukken geçirdiği kaza nedenıyle görme yetisini kaybeden Matt Murdock isimli avukatın yeni maceralarını konu alıyor. Paylaşılan bilgilere göre dizide Frank Castle, Karen Page ve Wilson Fisk karakterleri de yer alacak.
Daredevil: Born Again Nasıl ve Nereden İzlenir?
Daredevil: Born Again dizisinin tüm bölümleri Disney+ üzerinden yayınlanacak. Belirli bir ücret karşılığında Disney+ aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.