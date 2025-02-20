Daredevil: Born Again Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Daredevil: Born Again yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, süper kahraman temalı yeni Daredevil dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Matt Corman ve Chris Ord tarafından yaratılan Daredevil: Born Again izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, duyurulduğu günden itibaren merakla beklenmeye başlanan yeni Daredevil dizisinin 1. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Daredevil: Born Again Yeni Bölüm Tarihleri

Daredevil: Born Again dizisinin ilk iki bölümü 4 Mart 2025 tarihinde çıkacak. Üçüncü bölüm 11 Mart, dördüncü bölüm ise 18 Mart tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Daredevil: Born Again'in yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Daredevil: Born Again 1. bölüm tarihi: 4 Mart 2025

4 Mart 2025 Daredevil: Born Again 2. bölüm tarihi: 4 Mart 2025

4 Mart 2025 Daredevil: Born Again 3. bölüm tarihi: 11 Mart 2025

11 Mart 2025 Daredevil: Born Again 4. bölüm tarihi: 18 Mart 2025

18 Mart 2025 Daredevil: Born Again 5. bölüm tarihi: 25 Mart 2025

25 Mart 2025 Daredevil: Born Again 6. bölüm tarihi: 25 Mart 2025

25 Mart 2025 Daredevil: Born Again 7. bölüm tarihi: 8 Nisan 2025

8 Nisan 2025 Daredevil: Born Again 8. bölüm tarihi: 15 Nisan 2025

15 Nisan 2025 Daredevil: Born Again 9. bölüm tarihi: 22 Nisan 2025

Daredevil: Born Again Yeni Fragmanı

Daredevil: Born Again Oyuncuları

Charlie Cox

Margarita Levieva

Wilson Bethel

Jon Bernthal

Deborah Ann Woll

Vincent D'Onofrio

Elden Henson

Genneya Walton

Will Fitz

Daredevil: Born Again Konusu

Daredevil: Born, çocukken geçirdiği kaza nedenıyle görme yetisini kaybeden Matt Murdock isimli avukatın yeni maceralarını konu alıyor. Paylaşılan bilgilere göre dizide Frank Castle, Karen Page ve Wilson Fisk karakterleri de yer alacak.

Daredevil: Born Again Nasıl ve Nereden İzlenir?

Daredevil: Born Again dizisinin tüm bölümleri Disney+ üzerinden yayınlanacak. Belirli bir ücret karşılığında Disney+ aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.