Bir Çağın Sonu: Netflix İçin Şok Değişiklik!

Netflix uzun bir zamandır üzerinde çalışmalar yaptığı platform arayüzü konusunda önemli bir eşiğe gelmiş durumda. Platformun arayüzünü daha kullanıcı dostu bir hale getirmek isteyen Netflix konuyla ilgili olarak kırmızı N logosuna da veda etme kararı aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Netflix, Kırmızı ‘N’ Logosuna Veda Ediyor: Değişiklik Artık Tüm Kullanıcılara Geliyor

Netflix, platform arayüzünü sadeleştiren büyük güncellemesinin son aşamasına geçti. Şirket yıllardır içeriklerin sol üst köşesinde görülen kırmızı “N” logosunu ,yani Netflix Orijinal simgesini, kaldırmaya başladı. Bu hamle geçtiğimiz hafta test edilmekteydi; ancak artık tüm cihazlarda ve tüm kullanıcılarda uygulanacağı Netflix sözcüsü tarafından resmen doğrulandı.

Netflix yaptığı açıklamada bu güncellemenin sadece bir deneme olmadığını Mayıs 2025’te duyurulan yeni kullanıcı arayüzü tasarımının bir parçası olduğunu belirtti. Şirketin basın sözcüsü “Tüm içeriklerin keşfini daha basit ve daha tutarlı hale getirmek için üye deneyimini cihazlar genelinde güncelliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yenilikle birlikte, Netflix artık ana sayfa kutucuklarında “Netflix Orijinali” ibaresini göstermeyecek. Yani platformda lisanslı bir içerikle orijinal yapımlar artık aynı görünüme sahip olacak. Ancak marka üyelerin seçim yaptığı bazı özel ekranlarda örneğin detay sayfalarında logoyu göstermeye devam edecek.

Netflix’e göre bu adım karmaşık hale gelen arayüzü sadeleştirme hedefinin bir sonucu. Şirket tüm bölgelerdeki ve dillerdeki içeriklerin yüz binlerce farklı görselini yeniden düzenliyor. Bu nedenle değişikliğin tüm cihazlara ulaşması birkaç hafta sürebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...