Darksiders 4 Tam 15 Yıl Sonra Geri Döndü: Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

İlk olarak 2010 yılında oyuncuların beğenisine sunulan Darkriders, 15 yıllık uzun bir aradan sonra geri dönüyor. God of War, Zelda, Devil May Cry gibi oyunları severek oynayan kitleye hitap edebilecek oyun hem hikayesiyle, hem de durmak bilmeyen aksiyonuyla çıkış yapacak. Darkriders 4 için tanıtım fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Darkriders 4 resmi fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

Darkriders 4 Ne Zaman Çıkacak?

Darkriders 4, Steam mağazasındaki yerini aldı ve şu an istek listesine eklenebiliyor. Oyunun ne zaman çıkacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor; ancak Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC platformları için geliştirildiği biliniyor. Darkriders 4 Türkiye fiyatı da henüz belli olmadı.

Darkriders 4 Nasıl Bir Oyun? Konusu Ne?

Mahşerin Dört Atlısı'nı efsanevi bir hikâye ile işleyen Darkriders; Savaş, Ölüm, Öfke ve Kavga adlı dört ayrı karakter arasında tarz seçimi yapabiliyor. Mitolojik bir akışı olan oyunda Cennet ve Cehennem haritaları, tapınaklar, tuzaklar ve bulmacalarla dolu maceralar yer alıyor.

Atlıların kendine has dövüş tarzı sayesinde farklı oynanış türleri keşfedilebiliyor. Örneğin Savaş, kılıçtaki hüneriyle klasik doğrayıcı olarak görev yapıyor. Öfke ise büyüler ve kırbaçlar kullanıyor. Ölüm, adından da anlaşılacağı gibi ölümcül saldırıları çevik hareketlerle gerçekleştirebiliyor. Kavga ise uzun menzilli silahları kullanıyor.