Days Gone 2019'un En İyi Çıkış Yapan Oyunu Oldu

PlayStation’a özel olarak geliştirilen Days Gone, 2019 yılının en iyi çıkışlarından bir tanesini yaptı. Birleşik Krallık bölgesi için yayınlanan satış raporları sonrasında Days Gone liste başına otururken, oyunun birçok rakibini geride bıraktı.

Sony’nin PlayStation 4’e özel olarak geliştirdiği Days Gone, çıktığı ilk gün karışık inceleme puanları almıştı. Oyunu çok beğenenler bulunduğu gibi eleştiren yayın mecraları da olmuştu. Buna rağmen oyun oldukça başarılı bir çıkış yaptı.

Chart-Track isimli kuruluş, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık bölgesinde en çok satan oyunların listesini yayınladı. En çok satan oyun Days Gone olurken, onu benzer zamanlarda çıkan Mortal Kombat 11 oldu. Üçüncü sırada çok uzun sıradır listede kendine yer bulan FIFA 19 geldi.

Days Gone, ilk haftaki satış rakamları ile 2019 yılında en iyi çıkış yapan oyun oldu. 2019 yılında piyasaya sürülen birçok oyunu geride bırakan yapım, buna rağmen diğer PS4’e özel oyunlar God of War ve Marvel’s Spider-Man’in arkasında kaldı. Geçen hafta en çok satılan oyunlar ise aşağıdaki gibi sıralandı.