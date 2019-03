Days Gone Fotoğraf Moduyla Gelecek

Fotoğraf modu yavaş yavaş oyunlarda bir standart haline gelmeye başlıyor. Son dönemde çıkan bütün büyük yapımların genelinde bu moda rastlamak mümkün oluyor. Bazı oyunlara sonradan yayınlanan bir güncelleme ile eklenen mod, bazı oyunlarda da ilk günden karşımıza çıkıyor. Days Gone da fotoğraf moduyla geleceği kesinleşen bir diğer oyun oldu. Oyun Yönetmeni Jeff Ross, oyunun fotoğraf modundan detayları paylaştı.

Verilen bilgilere bakılırsa Bend Studio, çizgiyi bir adım daha ileri götürmeyi hedefliyor. Standart özelliklere ek olarak The Last of Us: Remastered, Uncharted: Kayıp Miras ve God of War oyunlarındaki gibi karakterleri ve motosikleti kaldırma ve yüz ifadeleri Days Gone oyununda da yer alacak ama hepsi bu kadar ile sınırlı değil. The Frames & Presets sekmesinde dokuz özel çerçeve, Days Gone logosu ve on sekiz kadar hazır filtre bulunacak. The Lens sekmesinden de Field of View, Focal Distance, Aperture ve Film Grain gibi ayarlamalar mümkün oluyor.

Focus Lock ise ilk defa bu oyunda karşımıza çıkacak olan bir özellik olacak. Bu özellik sayesinde belirleyeceğimiz bir nokta, kamerayı nereye hareket ettirirsek ettirelim her daim net olarak görünecek.

Days Gone oyununun fotoğraf modunda bir de Advanced Mode olacak. Bu mod içerisinde profesyonel fotoğraf düzenleme programlarından fırlamış gibi sonuçlar elde edebileceğiniz elli beş farklı ayar sizi bekleyecek. Söylenene göre bu modun hazırlanması aşamasında, geliştirici kadronun aralarında Hollywood deneyimi olanların da yer aldığı sanat ekibi ile sıkı bir çalışma gerçekleştirilmiş. Advanced Mode ile ilgili bir diğer özellik ise sunulan hazır setlerin bir tanesinin modu öğrenmek için başlangıç noktası olarak kullanıldıktan sonra aynı hazır set, beş hazır hanesinden bir tanesine kaydedilebilecek. Bu sayede sonradan tekrar kullanmak istediğinizde, kolayca erişim sağlayabileceksiniz.