PlayStation'ın %90'a Varan Dev İndirimleri Başladı: Fırsatı Kaçırmayın!

Heyecanla beklenen bir etkinlik olan Days of Play kutlamaları, PlayStation hayranlarını coşturacak bir atmosferle başladı. Bu yılın Days of Play etkinlikleri, oyuncuları olağanüstü teklifler, benzersiz aktiviteler ve heyecan verici içeriklerle dolu bir deneyime davet ediyor.

PlayStation topluluğunu kutlamak ve onlara teşekkür etmek için yedi yıl önce başlatılan bu küresel geleneğin en büyüklerinden birine hazır olun. 29 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikler, PlayStation Plus, PlayStation Stars, PlayStation Store, PlayStation Gear ve perakendecilerde görülecek özel Days of Play etkinlikleriyle dolup taşacak.

Bu yıl, oyuncuları unutulmaz bir deneyime davet etmek için bir dizi sürpriz ve ödül var.

PlayStation Plus İndirimleri Başladı!

Days of Play etkinlikleri, PlayStation Plus, PlayStation Stars, PlayStation Store, PlayStation Gear ve perakendecilerde özel etkinliklerle dolu. 29 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar devam edecek olan kutlamalar, oyuncuları eğlenceli ve ödüllü etkinliklere katılmaya davet ediyor.

Kendi içinde En Çok Satanlar, Tüm Oyunlar, Sıcak Fırsatlar ve Çok Oyunculu Oyunlar olmak üzere dört ayrı kategoriye ayrılan bu etkinlikte, tam ve Premium sürüm oyunlardan eklentilere kadar geniş bir yelpazede 680'den fazla seçenekte %20 ile %90 arasında değişen indirimler sunuluyor. Ayrıca, PlayStation Plus aboneliğiniz varsa ek %5 ile %10 arasında ek indirimlerden faydalanma şansınız da bulunuyor. Kampanya kapsamında dikkat çeken oyunlar ise şöyle;

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Deluxe Edition (PS4 & PS5) – % 40 indirimle 1127.40 TL

Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe Edition (PS4 & PS5) – % 35 indirimle 1383.85 TL

Alone in the Dark – % 25 indirimle 1124.25 TL

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) – % 50 indirimle 749.50 TL

Hi-Fi RUSH – % 40 indirimle 304.69 TL

Remnant II – Standard Edition – % 40 indirimle 539.40 TL

A Plague Tale: Requiem – % 60 indirimle 799.60 TL

STAR WARS Jedi: Fallen Order – % 75 indirimle 449.99 TL

RoboCop: Rogue City – % 50 indirimle 749.50 TL

Metro Saga Paketi – % 85 indirimle 224.85 TL

L. A. Noire – % 50 indirimle 84.50 TL

Mafia: Definitive Edition – % 75 indirile 64.75 TL

Mass Effect Legendary Edition – % 85 indirimle 390 TL

God of War Ragnarök – % 43 indirimle 996.93 TL

Cyberpunk 207 – % 40 indirimle 1199.40 TL

The Last of Us Part II Remastered – % 20 indirimle 999.20 TL

Gran Turismo 7 – % 38 indirimle 1239.38 TL

Hogwarts Legacy (PS5 Sürümü) – % 50 indirimle 1124.50 TL

It Takes Two (PS4 & PS5) – % 70 indirimle 449.99 TL

Alan Wake 2 – % 20 indirimle 879.20 TL

Dead Island 2 – % 50 indirimle 874.50 TL

Diablo IV – Standard Edition – % 50 indirimle 721.52 TL

Days of Play etkinlikleri, PlayStation Plus aboneliklerinde de büyük fırsatlar sunuyor. Yeni katılan oyuncular, 29 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 12 aylık bir üyelik planında %30'a varan indirimden faydalanabilirler.

Mevcut üyeler ise, 29 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında aboneliklerini yükselttiklerinde %25'e varan indirimle PlayStation Plus Extra veya %30'a varan indirimle Playstation Plus Premium alabilirler.

Ayrıca, tüm PlayStation Plus üyeleri, 29 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında Sony Pictures Core içeriğinden %15 indirimden yararlanabilirler. Days of Play boyunca ek teklifler için Sony Pictures Core uygulamasını kontrol etmeyi unutmayın.

Özel avatarlar, PlayStation Plus içerik fırsatları, PlayStation Gear mağazası indirimleri ve PlayStation Store'un cazip teklifleri gibi çeşitli aktivitelerle dolu olan Days of Play kutlamaları, oyunseverleri bir araya getiriyor ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Güncellemeleri takip etmek için Days of Play 2024 web sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın.