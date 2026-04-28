vivo'dan 12 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon! 7.200 mAh Bataryası Var

vivo, Y500s isimli bütçe dostu telefonu Çin'de satışa sundu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

vivo Y500s'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y500s'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 39 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi daha önce vivo Y400, POCO M7, vivo Y39 ve vivo Y31 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. İşlemcinin 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 1.95 GHz hızında çalışan altı çekirdeği ise internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor.

vivo Y500s'in Ekran Özellikleri Neler?

vivo'nun yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli vivo Y400'de 6,67 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut. AMOLED'in LCD'ye kıyasla daha canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor.

vivo Y500s'in Bataryası Kaç mAh?

Y500s, 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde ediliyor. Cihaz ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo Y400'de ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y500s'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi işlemler için 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Y400'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel ön kamera mevcut.

vivo Y500s Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y500s'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda vivo V70, vivo Y31 5G, vivo X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y500s'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo Y500s'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 1.799 yuan (11.880 TL)

8 GB RAM ve 512 GB depolama: 2.199 yuan (14.521 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.199 yuan (14.521 TL)

vivo Y500s'in 1.799 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 14.521 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. vivo Y500s'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y500s'in bütçe dostu Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde öenmli bir avantaj sağlayacak.

Bence LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu da telefonda film izlemeyi ve oyun oynamayı çok daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada Y500s'te yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini belirteyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.