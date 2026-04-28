POCO Çok Ucuz Android Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. POCO, C81 Pro'yu tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesine de sahip.

POCO C81 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 800 nit

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB LPDDR4X

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 15W

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 3

POCO C81 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 800 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli POCO C81'de 6,9 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

800 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu belirgin şekilde hissediliyor.

POCO C81 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

C81 Pro'da Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor. PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Unisoc T7250 işlemcisi daha önce Realme C71, Infinix Smart 10, TECNO Spark Go 2 ve Realme P4 Lite 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada Realme C81'de de aynı işlemci bulunuyor. İşlemcide 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdke ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

POCO C81 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydedebiliyor. Serinin diğer modeli C81'de ise 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

POCO C81 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

POCO'nun yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Android 15 tabanlı HyperOS 3'e sahip cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO C81'de ise 6.300 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

POCO C81 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO C81 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altıın çizelim.

POCO C81 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 64 GB depolama: 99 dolar (4.458 TL)

4 GB RAM ve 128 GB depolama: 109 dolar (4.908 TL)

4 GB RAM ve 256 GB depolama: 129 dolar (5.809 TL)

POCO C81 Pro'nun 99 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 4 bin 458 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. POCO C81 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO C81 Pro'nun ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

Telefonun hem günlük kullanım hem de Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Bence LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu da telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor.