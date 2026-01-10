Bu Oyun Sizi Stranger Things'te Gibi Hissettirecek (Video)

Stranger Things, yeni yılın ilk gününde yayınlanan finali bölümü ile resmen sona erdi ancak dünya çapında popülerliğini korumaya devam ediyor. Görünüşe bakılacak olursa dizinin popülaritesi sona ermeden önce Behaviour Interactive de pastadan bir pay almak istiyor. Öyle ki dizinin en çok konuşulan karakterleri, geliştiricinin Dead by Daylight isimli oyununa geliyor.

Stranger Things Karakterleri Yakında Dead by Daylight'ta

Dead by Daylight oyuncuları için 27 Ocak 2026 tarihinde yeni içerik paketi yayınlanacak. Bununla birlikte oyuna çok sayıda karakter eklenecek. Bu karakterlerin arasında ise Stranger Things'in hem iyi hem kötü karakterleri bulunacak. Kötü olanlar katil, iyi olanlar ise hayatta kalmaya çalışanların tarafında yer alacak.

Netflix'te yayınlanan dizinin en nefret edilen karakterlerinden biri olarak görülen Vecna, katil sınıfında oynanabilecek. Bu karakter, diziyi izleyenlerin aşina olduğu Upside Down (Baş Aşağı Dünya) sayesinde görünmez olarak haritada gezebilecek. Hayatta kalmaya çalışanlara saldırması gerektiğinde ise gerçekliğe dönebilecek.

Yerden çıkan sarmaşıklarla oyuncuları bağlayıp kaçmalarını engelleme özelliğine sahip olacak Vecna, 2019 yılında oyuna eklenen Steve ve Nancy karakterlerinin arasına dahil olacak. Yeni içerik paketi, oyuna ayrıca Stranger Things'in olmazsa olmaz karakterleri Dustin ile Eleven'ı da getirecek.

Hayatta kalmaya çalışanların arasına katılacak karakterlerden ilki olan Dustin, pencerelere uzaktan tuzak kurabilecek. Eleven ise eğilerek eklediğinde etraftan gelen sinyalleri görebilecek. Örneğin diğer oyuncuların ya da nesnelerin yerini bu şekilde kımıldamadan görme imkânına sahip olacak. Elbette ki dizide çok güçlü fakat oyunda yapabilecekleri bununla sınırlı olacak.