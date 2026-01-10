Çok Sevilen Oyun 1 TL'ye Düştü! Dev İndirimi Kaçırmayın
Eğlenceli oynanış sunan Super Meat Boy, yüzde 95 oranında indirime girdi. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games mağazasında Super Meat Boy'un fiyatı 24 TL'den 1,20 TL'ye düştü.
- Kampanya, 13 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.
- Super Meat Boy, platform oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Platform oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Super Meat Boy'un standart sürümünün fiyatı düştü. Eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Super Meat Boy'un Fiyatı Düştü
Epic Games mağazasında Super Meat Boy, yüzde 95 oranında indirime girdi. Team Meat tarafından geliştirilen oyunun standart sürümü 24 TL'den 1,20 TL'ye düştü. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya, 13 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek. Oyun 2010 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü.
Super Meat Boy Fragmanı
Super Meat Boy Nasıl Bir Oyun?
Aksiyon ve platform türlerindeki Super Meat Boy, en iyi indie oyunlar arasında yer alıyor. İki boyutlu olan oyun, kız arkadaşını kurtarmaya çalışan Meat Boy'un hikâyesini konu alıyor. Refkesin son derece önemli olduğu yapımda birbirinden zorlu çok fazla sayıda bölüm mevcut. Her bölüm farklı engeller, hareketli platformlar ve ölümcül tuzaklar içeriyor.
Bölümleri geçebilmek için engellere ve tuzaklara dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunda ilerledikçe zorluk seviyesi de artıyor. Müzikler, oyunun temposuna mükemmel uyum sağlıyor. Bu atmosfer hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatıyor. Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı yapım 87 Metacritic puanına sahip.
1.119 TL'lik 2 Oyun Bedava Dağıtılacak! Tarih Verildi
Epic Games'te gizlilik odaklı iki oyun ücretsiz olarak sunulacak. Bu oyunları belirtilen tarihten itibaren kütüphaneye ekleyebileceksiniz. İşte detaylar!
Super Meat Boy Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7
- İşlemci: 1.4GHz veya daha üzeri
- RAM: 1 GB
- DirectX: DirectX 9.0c
- Depolama: 300 MB