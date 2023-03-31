Prime Video Dizisi Dead Ringers Fragmanı Yayımlandı

En popüler dijital yayın hizmetlerinden biri olan Amazon Prime Video'nun yeni dizisi Dead Ringers'in fragmanı paylaşıldı. Tanıtım videosu, kısa süre içerisinde büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Yeni diziye dair detaylar haberimizde.

Dead Ringers Fragmanı Nasıl İzlenir?

Amazon Prime Video isimli dijital yayın platformunun yeni dizisi Dead Ringers ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Prime Video'nun resmi YouTube kanalı üzerinden söz konusu dizi ile ilgili bir fragman yayımlandı.

Dram, korku ve gerilim türlerindeki dizinin fragmanın görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 1,8 milyona ulaştı. 2 dakika 11 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dead Ringers Oyuncuları

Rachel Weisz (Elliot ve Beverly Mantle)

Emily Meade (Susan)

Jennean Farmer (Tessa)

Gabi Carrubba (Helena)

Daha önce The Mummy, Black Widow ve Constantine dahil olmak üzere pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer alan Rachel Weisz, Dead Ringers dizisinde Elliot ve Beverly isimli iki karakteri canlandıracak.

Dead Ringers Yayın Tarihi

İlk sezonu altı bölümden oluşacak Dead Ringers dizisi 21 Nisan 2023 tarihinde Amazon Prime Video üzerinden yayımlanacak. Platformun kütüphanesinde yer alan içerikleri izleyebilmek için Amazon Prime aboneliği olması gerekiyor.