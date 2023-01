Sony, 2023'te Çıkacak PlayStation Oyunlarını Duyurdu

Sony tarafından yapılan açıklamayla beraber 2023'te çıkacak PlayStation oyunları belli oldu. Paylaşılan listede çeşitli türlerde oldukça başarılı video oyunları bulunuyor. Listeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

2023'te Çıkacak PlayStation Oyunları Listesi

Marvel’s Spider Man 2 (2023 Sonbaharı)

Horizon Call of The Mountain (22 Şubat 2023)

Suicide Squad: Kill the Justice League (2023 İlkbaharı)

Hogwarts legacy (10 Şubat 2023)

Resident Evil 4 (24 Mart 2023)

Assassin’s Creed Mirage (2023)

Season: a Letter to the Future (31 Ocak 2023)

Star Wars Jedi: Survivor (17 Mart 2023)

Final Fantasy XVI (22 Haziran 2023)

Stellar Blade (2023)

Tchia (2023)

Wild Hearts (17 Şubat 2023)

Firewall Ultra (2023)

Dead Space Remake (27 Ocak 2023)

Leave (24 Ocak 2023)

Street Fighter 6 (2023)

Every Night (2023)

Horizon Forbidden West: Burning Shores (2023)

Synduality (2023)

Lords of the Fallen (2023)

Pacific Drive (2023)

Alone in the Dark (2023)

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek video oyunlarını açıkladı. Sony'nin paylaştığı listede Marvel’s Spider Man 2, Horizon Call of The Mountain, Suicide Squad: Kill the Justice League, Hogwarts legacy ve Assassin’s Creed Mirage dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor.

Söz konusu yapımların yanı sıra Firewall Ultra, Stellar Blade, Wild Hearts, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Street Fighter 6, Synduality ve Lords of the Fallen oyunlarda yer alıyor.

