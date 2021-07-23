EA, Dead Space Remake Söylentilerini Doğruladı (Video)

EA (Electronic Arts, Dead Space Remake hakkında ortaya atılan iddiaları doğruladı. Motive Studios, 2008 yılında oyunculardan büyük bir beğeni toplayan hayatta kalma türündeki korku oyununu oyuncularla yenilenmiş grafikler ile bir kez daha buluşmaya hazırlıyor.

EA'nın video oyununun yenilenmiş versiyonunu duyurmasından önce ortaya yeni söylentiler çıkmıştı. Bu söylentiler, Motive'in yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başlamasından itibaren gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Motive daha sonra söz konusu oyununun 22 Temmuz'da açıklanacağını söylemiş ve oyuncular, duyurulacak oyunun ne olacağına dair çeşitli tahminlerde bulunmuştu. Bu tahminlerin çoğu Dead Space'i içermişti.

Dead Space Remake ile Geri Dönüyor

Dead Space'in yenilenmiş versiyonuna ilişkin tahminlerin ardı arkası kesilmezken EA Play Live 2021'de söylentiler doğrulandı. EA, Motive'in video oyununu şu an PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X ve PC olmak üzere dört farklı platforma getirmek için çalıştığını doğruladı. Resmi bir çıkış tarihi verilmedi ancak ilk Dead Space Remake fragmanı yayımlandı.

Yayımlanan fragman, Motive'in yeniden ele alınan Dead Space'te nasıl bir atmosfer yakalamak istediğine ışık tutuyor. Fragmanda oyunun nasıl bir görünüme sahip olacağı da dahil olmak üzere oyuncuları heyecanlandıracak birçok ipucu yer alıyor.

Dead Space'in yenilenmiş hali, Frostbite isimli oyun motoru kullanılarak yeniden tasarlanıyor. Geliştiriciler, Isaac'in USG Ishimura'daki yolculuğunu bir kez daha hayata geçirmek için en yeni teknolojiden yararlanmak istiyor.

Geliştiriciler ayrıca Dead Space topluluğu ile yakından çalışıyor. Geliştirici ekibi, orijinal oyunun modernize edilmesine ilişkin hayranlardan geri bildirimler almak için oyunun hazırlanmasının ilk aşamalarında bazı hayranları ile iş birliği yapıyor.

Dead Space Konusu Nedir?

Oyunu daha önce hiç oynamamış olanlar için video oyunun konusunu kısaca açıklamak gerekirse Dead Space, devasa bir gemi olan Ishimura'yı tekrardan çalışır hale getirmek için gönderilen bir mühendis olan Isaac Clarke'ı merkezine alıyor.

Clarke, gemiye geldiğinde gemide bir şeylerin yolunda gitmediğini öğreniyor. Clarke henüz gemiye varmadan önce mürettebatı ele geçiren enfeksiyon, Necromorphs olarak bilinen yaratıkların meydana gelmesine neden oluyor. Clarke, gemide bir yerde olduğunu düşündüğü Nicole'u bulmak için uzun ve ürpertici bir yolculuğa çıkıyor.