Bütçe Dostu Oyuncu Monitörü Tanıtıldı: 144Hz Yenileme Hızı Sunuyor!

Dell, bütçesini sarsmadan kaliteli bir oyun deneyimi arayan kullanıcılar için harika monitörler tanıtmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz ay uygun fiyatlı Dell SE2426HG modelini satışa sunan marka şimdi de Dell SE2726D isimli bütçe dostu ekranını piyasaya sürdü.

Hem günlük işlerde hem de oyun seanslarında yüksek performans vaat eden 27 inçlik yeni SE2726D oyuncu monitörü gerek yüksek yenileme hızı gerekse düşük tepki süresiyle dikkat çekiyor. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı!

Dell SE2726D Oyuncu Monitörünün Özellikleri

Ekran: 27 inç IPS Panel

27 inç IPS Panel Çözünürlük: 2K (2560 x 1440 piksel)

2K (2560 x 1440 piksel) Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Tepki Süresi: 4 ms

4 ms Parlaklık ve Kontrast: 300 nit parlaklık, 1500:1 kontrast oranı

300 nit parlaklık, 1500:1 kontrast oranı Renk Kapsamı: %99 sRGB, 16.7 milyon renk desteği

%99 sRGB, 16.7 milyon renk desteği Bağlantı Noktaları: 2 adet HDMI 2.1 TMDS, 1 adet DisplayPort 1.4

2 adet HDMI 2.1 TMDS, 1 adet DisplayPort 1.4 Ek Özellikler: AMD FreeSync desteği, ComfortView Plus (Düşük Mavi Işık)

27 inç boyutunda IPS bir panel üzerine kurulan yeni monitör, 2K çözünürlük kalitesi sunarken 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. Sadece 4 ms tepki süresi sahip olan cihaz özellikle hızlı tempolu oyunlarda ve çoklu görevlerde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Dell SE2726D ayrıca standart aydınlatma koşullarında gayet yeterli olarak kabul edeceğimiz 300 nit tipik parlaklık değeriyle birlikte geliyor. Yeni monitör aynı zamanda daha iyi bir renk dengesi sunmak adına 1500:1 kontrast oranına, %99 sRGB renk gamutuna ve 16,7 milyon renk aralığına ev sahipliği yapıyor.

AMD FreeSync teknolojisi sayesinde ekran yırtılmaları ve donma sorunlarının önüne geçen Dell SE2726D, TÜV Rheinland Göz Konforu sertifikası ile birlikte göz konforu tarafındaki başarısını da kanıtlıyor. Ayrıca cihazda yer alan ComfortView Plus teknolojisi donanım düzeyinde mavi ışık koruması sunarak göz yorgunluğunu en aza indiriyor.

Ergonomiden de ödün vermeyen Dell SE2726D –5° ile 21,° arasında eğim ayarına sahip olan stanı sayesinde boyun ağrılarının önüne geçerek herkes için konforlu bir görüş açısı sunuyor. Bağlantı noktaları konusunda oldukça zengin olan monitör iki adet HDMI 2.1 TMDS portu ve bir adet DisplayPort 1.4 portunu bünyesinde barındırıyor.

Fiyatı Ne Kadar?

Dell SE2726D, an itibarıyla Çin pazarındaki perakende platformlarında satışa sunuldu. Cihazın ülkedeki fiyatı 899 yuan (yaklaşık 5.580 TL) olarak açıklandı. Üç yıllık garanti kapsamındaki monitörün Türkiye ve diğer bölgelerde satışa sunulup sunulmayacağı şimdilik merak konusu.

Peki siz Dell'in yeni uygun fiyatlı oyuncu monitörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.