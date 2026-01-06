MacBook Air'i Utandıran 40 Saat Pil Ömürlü Dell XPS 14 ve 16 Tanıtıldı

Dell'in efsanevi XPS serisi küllerinden geri döndü. Şirket, CES sunumu esnasında bir sürpriz yaparak geçtiğimiz yıl iptal edilen XPS markasının iki yeni ürünü olan XPS 14 ve XPS 16 modellerini tanıttı. Intel'in yeni Panther Lake işlemcilerinden gücünü alan yeni Dell XPS 14 ve XPS 16, 40 saati bulan kullanım süreleriyle dikkat çekiyor.

Dell XPS 14 ve 16 Tanıtıldı

Dell'in yeni XPS modelleri adından da anlayabileceğiniz üzere 14 ve 16 inç ekran seçenekleriyle geliyor. Her iki modelde de Tandem OLED ekran karşımıza çıkıuor. Bu panel tipinde aynı ekranda iki OLED panel üst üste yerleştirilerek kullanılıyor.

Bu da OLED ekranların en büyük sorunlarından biri olan parlaklık problemini ortadan kaldırıyor. Söz konusu panel 2.8K çözünürlüğünde, 120Hz hızında ve 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Performans tarafında ise yukarıda bahsettiğimiz gibi Panther Lake mimarili Core Ultra Series 3 modelleri kullanılıyor.

Kullanıcıların tercihlerine bağlı olarak satın alabilecekleri Intel Core Ultra 5 325, Ultra 7 355, Ultra X7 358H ve Ultra X9 388H seçenekleri bulunuyor. RAM tarafında ise 16 GB ile başlayan ve 64 GB'a kadar çıkan LPDDR5x seçenekler nevcut.

Dell'in XPS 14 ve XPS 16'sının başlangıç depolama alanı ise 512 GB. Ancak dileyen kullanıcılar bunu 4 TB'a kadar çıkarabiliyor. Söz konusu modellerde harici bir GPU ise bulunmuyor. Bunun yerine Intel işlemcilerdeki entegre GPU kullanıyor.

Söz konusu GPU'nun önceki nesil modellere göre yüzde 77'e varan oranla daha güçlü olduğu ve belirgin bir performans artışı sağladığı iddia ediliyor. Buna rağmen pil performansı ise artmış durumda. Dell'in iddiasına göre 27 ile 40 saat arası kullanım senaryosuna göre değişen pil ömrü mevcut.

Dell her iki saati de video oynatma ile ölçmüş. 40 saat bilgisayarın hafızasında olan bir videoyu oynatmak ve 27 saat ise Netflix gibi platformlardan izlemek için. Her iki durumda da pil ömrü oldukkça etkileyici. Şirket bunun için bir ilke imza atarak 900ED pil hücrelerini kullanıyor.

Bu sayede MacBook Air gibi gibi rakiplere kıyasla daha büyük bir bataryayı daha küçük bir alana sığdırabiliyor. Kıyaslama açaısından Dell XPS 14, Air'in 53,8 WHr bataryasına kıyasla 70 WHr gibi çok daha yüksek bir kapasite sunuyor. Üstelik buna rağmen 14,6 mm Air'den çok daha ince.

Tasarım tarafında ise en büyük değişiklik bir önceki modelin aksina touchpad'in artık görünür olması. Bugün itibarıyla satışa sunulan modellerden Dell XPS 14'ün başlangıç fiyatı 2.049,99 dolar (yaklaşık 88 bin TL), XPS 16'nınki ise 2.199,99 dolar (yaklaşık 95 bin TL) olarak belirlendi.

Dell ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde 13 mm'nin altında kalınlığa sahip olacak yeni bir XPS 13 modelinin de piyasaya sürüleceğini açıkladı.