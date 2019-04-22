Denizlili Lise Öğrencileri 36 Saat Boyunca Kodlama Yaptı

Denizli’de lise öğrencileri, 36 saatlik kodlama maratonunda günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin yazılım geliştirdi.

Erbakır Fen Lisesi'nde Bilişim ve Elektronik Topluluğu öğrencileri tarafından okulun spor salonunda gerçekleştirilen "1. Ulusal Hackathon Maratonu"na, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 80 lise öğrencisi katıldı.

Öğrenciler, günlük hayata dair problemlerin çözümüne yönelik yazılım geliştirmek için cuma günü başlayan 36 saatlik kodlama maratonunda kurdukları takımlarla proje üretip dereceye girmeye çalıştı.

Okulun Bilişim ve Elektronik Topluluğu üyesi 11. sınıf öğrencisi İsmail Yaşar Kökçüler, maratonda, spesifik bir soruna kısıtlı sürede çözüm bulduklarını ve çözümlemede kodlamayı, yazılımı, bilişim araçlarını kullandıkları ifade etti.

“Üretkenlik aslında kesintisizlikte ortaya çıkıyor. Genelde böyle etkinlikler üniversite düzeyinde düzenleniyor. Türkiye'de ve Avrupa'da lise düzeyinde ilk olması bakımdan da önemli” diyen Kökçüler, şöyle devam etti:

“26 ilden 156 başvuru aldık. Maratonu 80 katılımcıyla sınırladık. Artık teknolojiyi yönetme kabiliyetini, liseye belki ortaokula hatta ilkokul düzeyine indirmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda en büyük problem olan teknoloji bağımlılığını teknoloji üreterek yeneceğimizi düşünüyoruz”

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu, Sudenaz Aşcı, Berna Kaya, Ceylin Gözüm ve Çağla Irmak Kılıç'ın yurtlarda ikamet eden öğrencilerin melatonin hormon dengesini koruyarak geceleri ihtiyaçlarını görmesi için geliştirdikleri "Slipper" projesi birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere para ve çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA



