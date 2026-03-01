BYD'nin Yeni Modeli Pes Dedirtti! Menzil Derdi Tarih Olacak

BYD'nin lüks otomobiller ile ön plana çıkan markası Denza, yeni modeli ile ilgili dudak uçuklatan bir iddiada bulundu. Denza Z9 GT olarak adlandırılan modelin güncellenmiş versiyonunun menzil değerini paylaşarak bunun şimdiye kadarki en uzun menzilli elektrikli otomobillerden biri olduğuna dikkat çekti.

Denza Z9 GT'nin Yeni Versiyonu Ne Kadar Menzil Sunacak?

Denza Z9 GT'nin yeni versiyonunun 122.496 kWh'lik Blade batarya ile donatıldığı belirtildi. Ayrıca CLTC standartlarına göre 1.036 kilometreye kadar menzil sunacağı ifade edildi. Burada bir parantez açmakta fayda var. CLTC, Çin standartlarına göre yapılan bir ölçüm. Çin'in kalabalık şehir yapısı bulunuyor. Sürekli olarak düşük hızda ilerlemek gerekiyor ve bolca dur kalk yapmak zorunda kalınıyor. Avrupa ve Türkiye'de ise WLTP standardına bağlı kalınıyor.

WLTP ölçümlerinin CLTC'den en büyük farkı, test süreçlerinin daha kapsamlı senaryolar içermesi. Buna farklı sıcaklık koşulları, hızlanma ve yavaşlama sürelerinin aşırı değişkenlik göstermesi, farklı hız limitleri dahil. Hem şehir içi hem çevre yolu gibi durumlar da hesaba katılıyor. O yüzden Çin'in standartlarına göre 1.036 kilometre menzil belirlenmesi, Türkiye'de de o değeri göreceğimiz anlamına gelmiyor.

Bu durum, arada âdeta bir uçurum olduğunu düşündürebilir fakat WLTP karşılığı bile yaklaşık 850 kilometreye denk geliyor. Yani Avrupa ya da Türkiye yollarına çıksa bile çok düşük bir menzil değerinden bahsetmek mümkün değil. Bu açıdan aracın hâlâ etkileyici olduğunu söylemek mümkün.

Denza Z9 GT'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Özellik Tamamen Elektrikli (Arkadan İtiş) Tamamen Elektrikli (Dört Çeker) Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) Toplam Güç 370 kW (496 beygir gücü) 850 kW (1.140 beygir gücü) 2,0L Motor + 3 Elektrikli Motor Maksimum Hız 240 km/sa 270 km/sa 230 km/sa Batarya Kapasitesi 102,33 / 122,496 kWh 102,33 / 122,496 kWh 63,82 kWh Uzunluk 5195 mm 5195 mm 5195 mm Genişlik 1990 mm 1990 mm 1990 mm Yükseklik 1480 mm 1480 mm 1480 mm Aks Mesafesi 3125 mm 3125 mm 3125 mm

Denza Z9 GT'nin yeni versiyonu hem tamamen elektrikli hem şarj edilebilir hibrit seçenekleri ile sunulmaya devam edecek. Tamamen elektrikli versiyon, arkadan itişli ve dört çeker olarak sunulacak. 102,33 kWh ve 122,496 kkWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi ile donatılacak.

Arkadan itişli sürüm, 370 kW (yaklaşık 496 beygir gücü) gücünde elektrik motoruna sahip olacak. Bu sürümün ulaşabileceği en yüksek hız 240 km/sa olacak. Dört çeker versiyon ise 230 kW (yaklaşık 308 beygir gücü) gücünde bir ön elektrik motoru ve iki adet 310 kW (416 beygir gücü) gücünde arka motorla donatılacak. Toplamda ise 850 kW (1.140 beygir gücü) güç üretecek. Söz konusu model, 270 km/sa maksimum hızı görecek.

Hibrit versiyon, 63,82 kWh'lik batarya ile gelecek. CLTC standartlarına göre sadece elektrikle 400 kilometrelik menzil sunacak. Üç elektrik motoru ve 2,0 litrelik içten yanmalı motordan oluşan bir sisteme sahip olacak. Bununla birlikte en fazla 230 km/sa hıza ulaşılacak.

Denza Z9 GT'nin yeni sürümünün boyutları aynı kalacak. Bilmeyenler için otomobil, 5195 mm uzunluğa, 1990 mm genişliğe ve 1480 mm yüksekliğe sahip. Arka tekerlek ile ön tekerlek arasında ise 3125 mm mesafe bulunuyor. İç tarafta da aynı düzen söz konusu.

Denza Z9 GT Türkiye'ye Gelecek mi?

BYD'nin 2026 yılının sonuna doğru Türkiye'de büyük bir fabrika kurması bekleniyor. Bu fabrikada ise özellikle elektrikli otomobillere odaklanılacak. Her ne kadar şu an Çin menşeili elektrikli otomobillere ek vergi uygulansa da BYD'nin Türkiye'de üretim yapacak olması ile Türkiye'ye gelmesinin önündeki engel de ortadan kalkabilir ve Denza Z9 GT de Türkiye'deki yollarda görülmeye başlanabilir.

Editörün Yorumu

Denza Z9 GT'nin önümüzdeki süreçte en çok konuşulacak otomobillerden biri olduğunu düşünüyorum. Yüksek menzil değeri sayesinde oldukça uzun yol gidebiliyor. Uzun yola çıkanların en büyük endişelerinden birinin menzil olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça geniş bir kitlenin dikkatini üzerinde toplayacağı aşikâr.