BYD, 3 Modeli Listeden Kaldırdı! Çok Sevilen Model de Aralarında

Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye ile ilgili stratejilerinde önemli bir değişikliğe işaret ettiği düşünülen bir gelişme meydana geldi. Son zamanlarda Manisa yatırımı ile konuşulan şirketin fiyat listesinde bazı modeller artık yer almıyor. Üstelik bunların arasında Türkiye'de oldukça sevilen bir model de yer alıyor.

BYD'nin Hangi Modelleri Fiyat Listesinden Kaldırıldı?

BYD'nin fiyat listesinden kaldırılan modeller arasında Seal U DM-i, Dolphin, Atto 2 yer alıyor. Ayrıca Sealion 7'nin alt donanımı da artık listede bulunmuyor. BYD Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden kullanıcı sorularına verilen yanıtlara göre Dolphin, stok sorunu dolayısıyla "geçici olarak" fiyat listesinden kaldırıldı. Yeniden stoklara girmesinin ardından fiyat listesine tekrar dahil edileceği ifade edildi.

BYD SEAL U DM-i'nin de benzer nedenle listeden kaldırıldığı görülüyor. Öte yandan Sealion 7'nin alt donanımı da artık görünmüyor ki bu, BYD'nin Türkiye'de en çok sevilen modeli olarak görülüyordu. Fiyat listesinde şu an tek seçenek olarak 390 kW AWD seçeneği yer alıyor. Ayrıca Atto 2'nin de gümrük düzenlemesinden dolayı şu anda mevcut listede yer almadığı yönünde söylentiler bulunuyor.

Atto 2, Şubat 2026 fiyat listesine göre 1 milyon 624 bin TL başlangıç fiyat etiketine sahipti. Sealion 7 Design ise 2 milyon 489 bin TL'den başlayan fiyatla sunuluyordu. Dolphin içinse 1 milyon 784 bin TL başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

BYD'nin Şubat 2026 Güncel Fiyat Listesinde Hangi Modeller Var?

BYD TANG Flagship : 5 milyon 418 bin TL

: 5 milyon 418 bin TL BYD HAN Executive: 4 milyon 873 bin TL

4 milyon 873 bin TL BYD Sealion 7 Excellence: 4 milyon 190 bin TL

4 milyon 190 bin TL BYD SEAL Design: 2 milyon 489 bin TL

2 milyon 489 bin TL BYD SEAL Excellence: 4 milyon 77 bin TL

4 milyon 77 bin TL BYD Atto 3 Design: 2 milyon 249 bin TL

BYD, Türkiye'de Fabrika Açmayacak mı?

BYD, Temmuz 2024 tarihinde imzaladığı anlaşmaya göre Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapacak. Bu yatırım kapsamında atılacak ilk adım ise Manisa'da kurulacak fabrika olacak. Bu fabrikanın 2026 yılının sonunda açılması, yıllık 150 bin araç kapasitesine ulaşması planlanıyor. Odak noktasında ise elektrikli araçların olması bekleniyor.

Bu fiyat listesindeki değişiklik her ne kadar akıllara "BYD'nin Manisa yatırımı iptal mi?" ya da "BYD, Türkiye'de fabrika açmayacak mı?" gibi soruları getirse de şu anda net bir açıklama olmadığını belirtmek gerekiyor. Fiyat listesinde artık yer almayan modellerin genellikle stok sorunu yüzünden kaldırıldığı, yakında listede tekrar yer alacağı ifade edildi.

Geçmişte ortaya çıkan iddialar, bu tür endişeleri beraberinde getirse de şimdilik ortada kesin bir şey olmadığı için fiyat listesindeki değişiklikten bu tür bir çıkarımda bulunmak pek doğru görünmüyor. Konuya ilişkin spekülasyonlara bağlı kalmak yerine markadan gelecek resmî açıklamalara bağlı kalmak gerekiyor.

Editörün Yorumu

BYD'nin Manisa fabrikası ile ilgili şimdiye kadar önemli bir gelişme olmadı. Sosyal medyada dolaşan söylentiler, kullanıcıları oldukça endişelendirdi. Bunların üzerine fiyat listesinin yavaş yavaş eksilmeye başlanması da bir panik havasının oluşmasına neden oldu ancak bunun Türkiye'den çekileceği yönünde yorumlamamak gerek. Bu adım, yatırım iptali kararından ziyade daha genel bir sorundan kaynaklanıyor. Hâlâ önemli modeller listedekini yerini koruyor. O yüzden resmî açıklama gelene kadar spekülasyonlara itibar göstermemekte fayda var.