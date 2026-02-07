BYD'nin 1.140 Beygirlik Arabasından Görüntüler Geldi

Denza Z9 GT'nin resmî görüntüleri yayınlandı. Görüntülere bakıldığında mevcut modelin tasarımının büyük ölçüde korunduğu görülürken güvenlik odaklı bir sürüş deneyimi sunan LiDAR sensörünün taşındığı da dahil olmak üzere pek çok ayrıntı göze çarpıyor. Teknik güncelleme sürecinden geçen bu otomobil, güç tarafında önemli bir iyileştirme ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Güncellenen Denza Z9 GT Neler Sunacak?

BYD'nin Denza markası, Z9 GT'nin güncellenmiş versiyonunu hem tam elektrikli hem şarj edilebilir hibrit seçenekleri ile sunacak. Tam elektrikli versiyon, üç elektrik motoru ile birlikte gelecek. Toplamda 1.140 beygir gücü üretecek olan bu model, mevcut modele göre 188 beygirlik bir artış yakalayacak. Araç en fazla 270 km/sa hıza ulaşabilecek.

Arkadan itişli tam elektrikli versiyon, 496 beygir gücü sunacak. Bu sürümde en fazla 240 km/sa hıza çıkılabilecek. Şarj edilebilir hibrit versiyonu ise jeneratör görevi üstlenecek olan 2.0 litrelik turbo motor ve üç elektrik motoruna sahip olacak. Elektrik motorların toplam gücü, 640 kW'ı (855 beygir gücü) bulacak. Bu araç ise en fazla 230 km/sa hıza varacak.

Sisli havada dahi geniş bir görüş alanı sunarak engelleri önceden bulmayı sağlayan LiDAR sensörü, ön camın üst kısmına taşındı. Renk seçeneklerinin arasında artık görselden de görebileceğiniz fiyort yeşili rengi de yer alıyor. Ayrıca gelişmiş sürüş destek sistemi etkinleştirildiğinde hem yayalar hem diğer araçlara bunu bildiren bir gösterge ışığı da eklendi.

Aracın boyutlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Otomobil hâlâ 5.195 mm uzunluğa, 1.990 mm genişliğe ve 1.490 mm yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında ise 3.125 mm mesafe bulunuyor. Bu arada Denza, 2025 yılında resmen Avrupa pazarına giriş yaptı ancak aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Yine de BYD'nin Türkiye'deki yatırımı göz önünde bulundurulduğunda bir ihtimal Denza Z9 GT'nin Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.