Xiaomi'den Elektrikli SUV Geliyor! 990 Beygir Gücü ve Dahası

Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV modeli YU7 GT, MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) kayıtlarında görüldü. Bununla birlikte aracın teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. Standart YU7 modelinin çok daha güçlü bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak olan bu otomobil, performans konusunda rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor.

Xiaomi YU7 GT Özellikleri

Xiaomi YU7 GT, çift motorlu bir model olarak karşımıza çıkacak. Ön motor 288 kW, arka motor ise 405 kW güç üretiyor. Bu da toplamda 738 kW'lık (990 beygir) bir güç sağladığı anlamına geliyor. Araç en fazla 300 km/sa hıza ulaşabiliyor. 0-100 km/sa hıza ne kadar süre içinde ulaştığı ise şimdilik bir soru işareti olmaya devam ediyor.

Tasarıma gelecek olursak ön tarafta yeni bir tampon ve araca daha güçlü bir karakter kazandıran geniş ön çamurluklar eklendiğini görüyoruz. Araba, 5015 mm uzunluğa, 2007 mm genişliğe ve 1597 mm yüksekliğe sahip olacak. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 3000 mm olarak açıklandı.

MIIT kayıtları, aracı özelleştirmenize imkân tanıyan çok sayıda isteğe bağlı özellik olduğunu ortaya çıkardı. Arka kanatlar, ön kaput kaplaması, jant tasarımları ve çok daha fazlası ile aracı kullanıcının zevk ve tercihlerine göre ayarlamak mümkün olacak. 21 inç jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve dahasını içerecek olan bu yeni model, CATL tarafından üretilen üçlü lityum batarya kullanıyor.

Xiaomi YU7 GT'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi YU7 GT'nin fiyatı henüz resmî olarak açıklanmadı ancak aracın 450 bin (2 milyon 820 bin 506 TL) ile 500 bin yuan (3 milyon 133 bin 896 TL) aralığında bir fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyor. Bu arada YU7 serisinin henüz Türkiye'de resmî olarak satışa sunulmadığını belirtelim ancak Türkiye'ye gelmesi hâlinde gümrük ve ilave vergiler, ÖTV, KDV gibi harcamalarla birlikte en az 6 milyon TL olması kaçınılmaz görünüyor.