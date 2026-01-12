BYD'nin Hız Canavarı Boyut Atlıyor! Asfaltı Yakacak

BYD'nin alt markası Denza'nın Z9 GT modelinin üzerinde önemli iyileştirmeler yaptığı ortaya çıktı. MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) kayıtlarında tespit edilen yeni bilgilere göre yakında beklenen güncellemelerin aracı özellikle performans açısından bambaşka bir seviyeye getireceğini gözler önüne serdi.

Yenilenen Denza Z9 GT'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Denza Z9 GT'nin hâlihazırdaki versiyonu, 925 beygir gücüne sahipti. Aracın motorunun gücü, yeni versiyonda 1.140 beygir gücüne ulaşacak. Güç tarafında yapılan iyileştirme sayesinde aracın ulaşabileceği maksimum hızın 270 km/sa olacağı belirtildi. Ayrıca daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak 370 kW gücünde tek motorlu ek bir seçenek de sunulacak.

Hibrit versiyonda ciddi bir menzil artışı göreceğiz. Bu modelde 63,82 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya kullanılacak. Böylece araba ile saf elektrikli modda WLTC verilerine göre 301 kilometre, CLTC verilerine göre ise 400 kilometreden fazla yol yapılabilecek.

Batarya boşaldığında yakıt tüketiminin 100 kilometrede ortalama 6,30 litre olarak belirlendiği aktarılan aracın tasarımı genel olarak aynı kalacak fakat teknolojik açıdan önemli yenilikler olacağı söyleniyor. En dikkat çekici değişikliklerden biri, LiDAR sensörünün tavan tarafına taşınması olacak. Bu, daha geniş bir görüş açısına sahip olmayı mümkün hâle getirecek.

Sürücülerin daha iyi özelliklere kavuşmasını sağlayan bu yeni versiyon için henüz resmî bir fiyat etiketi belirlenmedi. Ayrıca sürücülerle buluşturulacağı tarih de şimdilik bir soru işareti olarak kalıyor. Yine de MIIT kayıtlarında görülmesinden hareketle modelin üretim aşamasına geçmesine çok az bir zaman kaldığını belirtmek mümkün.