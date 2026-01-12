Avrupa'nın En Hızlı Şarj Olan Elektrikli Arabası Tanıtıldı!

Zeekr, Avrupa'nın en hızlı şarj olan elektrikli arabasını tanıttı. Markanın 007 sedan modeline göre çok daha geniş hacimli bir araba olan 7GT, son derece zarif görünümü ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yeni otomobil, pazardaki tüm rakiplerini şarj açısından geride bırakacak bir sistemle beraber geliyor.

Zeekr 7GT Özellikleri

Zeeker 7GT, 800 voltluk bir sistemle birlikte geliyor. 480 kW'a kadar şarj desteği ile kendi sınıfının lideri olarak konumlanan arabanın 75 kWh kapasiteye sahip bataryası, sadece 13 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine ulaşıyor. Bu şarjla birlikte araba yaklaşık 340 kilometre yol katedebiliyor.

Daha büyük batarya isteyenler için aracın 100 kWh seçeneği bulunuyor. Bu versiyonda ise şarj seviyesinin yüzde 80'e gelmesi, 75 kWh kapasiteli sürüme göre sadece 3 dakika daha fazla sürüyor. Bir diğer deyişle arabayı 16 dakika şarj ederek yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz.

Arabanın çift motorlu versiyonu 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 3,3 saniyede çıkıyor. Tek motorlu sürümü ise bu hıza 5,3 saniyede ulaşıyor ancak tüm versiyonlar 210 km/sa ile sınırlandırıldığı için bu hızın üzerine çıkmak mümkün değil. İsveç'te tasarlanan otomobil, Avrupa yolları için özel olarak geliştirilen şasi ve direksiyon sistemi ile geliyor.

Zeekr 7GT Fiyatı

Zeekr 7GT'nin 519 kilometre menzil sunan Business modeli 45.990 euro (2 milyon 319 TL), 655 kilometre menzil sunan Long Range modeli 50.990 euro (2 milyon 571 bin 269 TL), 558 kilometre menzil sunan Privilege modeli ise 57.490 euro (2 milyon 898 bin 535 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip.