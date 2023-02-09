Depremin Yarattığı Toprak Kayması Uydudan Görüntülendi

Dr. Andreas Schäfer, Kahramanmaraş depreminin yarattığı toprak kaymasını uydu fotoğraflarıyla gösterdi. İşte detaylar!

Depremin Yarattığı Toprak Kayması Uydudan Görüntülendi
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan iki depremin ardından bölgede büyük zaiyat gerçekleşti. Birçok jeolog, depremleri oldukça sıradışı olarak değerlendirdi. Alman deprem bilimci Dr. Andreas Schäfer, uydu fotoğraflarıyla depremin sebep olduğu kaymayı gösterdi.

Andreas Schäfer'ın paylaştığı videolarda deprem sonrasında yaklaşık olarak 3 metre ile 6 metre arasında olduğu tahmin edilen kayma net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

İşte Depremin Yarattığı Kayma

Google Earth üzerinden alınan Gaziantep, Nurdağı bölgesini gösteren deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafların farkını ortaya koyan Andreas Schäfer, fay kırılmasının yaklaşık olarak 3-4 metre yatay yer değiştirmeye sebep olduğunu belirtti.

Andreas Schäfer'ın paylaştığı birden farklı görüntüde levhaların üzerinde yer alan toprak alanlarının kayması farklı açılardan gözlemlenebiliyor.

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