Depremin Yarattığı Toprak Kayması Uydudan Görüntülendi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan iki depremin ardından bölgede büyük zaiyat gerçekleşti. Birçok jeolog, depremleri oldukça sıradışı olarak değerlendirdi. Alman deprem bilimci Dr. Andreas Schäfer, uydu fotoğraflarıyla depremin sebep olduğu kaymayı gösterdi.

Andreas Schäfer'ın paylaştığı videolarda deprem sonrasında yaklaşık olarak 3 metre ile 6 metre arasında olduğu tahmin edilen kayma net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

clearly visible fault rupture from the #Turkey #earthquake #deprem near #Nurdagi



Should be about 3-4m of horizontal displacement



image from google-earth and maxar pic.twitter.com/DXukm3eWdN