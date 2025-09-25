1.299 TL Değerindeki Oyun Yanlışlıkla 85 TL'ye Satılıyor!

Xbox mağazasında yer alan oyunların fiyatlandırmasında zaman zaman hata yapılabiliyor. Bu, bazı oyunların normalden daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasına neden olabiliyor. Bunun son örneği Deus Ex Remastered'da yaşandı. Kısa süre önce duyurulan oyun şu anda çok ucuza satın alınabiliyor.

Deus Ex Remastered Xbox'ta Çok Ucuza Satılıyor

Aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Deus Ex Remastered'ın fiyatlandırmasında hata yapıldı. Xbox mağazasında oyunun standart sürümü için 85 TL fiyat etiketi belirlendi. Oyun PlayStation mağazasında 1.299 TL, Steam'de ise 14,99 dolara (621 TL) fiyata sahip. Bu, Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırma yapıldığını gösteriyor.

Sony tarafından düzenlenen State of Play etkinliğinde duyurulan Deus Ex Remastered'ı Xbox mağazasında ön sipariş vermek için yapmanız gereken tek şey oyunun sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak. Bunu yaptığınızda işlem tamamlanacaktır.

Hatalı fiyatlandırma olduğundan dolayı fiyatın her an değişebileceğini de belirtmek gerekiyor. Benzer hatalar Xbox'ta zaman zaman yaşanıyor. Genellikle bu hata kısa sürede düzeltiliyor. Hatalı fiyatlandırma ile satın alınan oyunlar, genellikle oyuncularda kalıyor ve geri iade edilmiyor. Ready or Not ve Cronos: The New Dawn da aynı durum yaşanmıştı ve oyun oyuncularda kalmıştı.

Deus Ex Remastered Fragmanı

Deus Ex Remastered Nasıl Bir Oyun?

Deus Ex Remastered, 2000 yılında piyasaya sürülen efsane Deus Ex oyununun remastered sürümüdür. Cyberpunk temalı rol yapma oyunu, 2052 yılında distopik bir dünyada geçiyor. Ajan JC Denton'u kontrol ettiğimiz yapımda görevleri tamamlayarak ilerlemeye çalışacağız. Remastered sürümü, günümüzde standartlarına uygun hâle getirilmiş grafiklere ve oynanışa sahip olacak.

Deus Ex Remastered Çıkış Tarihi

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan Deus Ex Remastered 5 Şubat 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. İsterseniz oyunu şu anda ön sipariş verebilirsiniz.