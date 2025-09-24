Steam'de Oyuncuların Parasını Çalan Bir Oyun Tespit Edildi!

Kötü amaçlı yazılım içeren bir oyun, Steam'den kaldırıldı. Platform türüne sahip bir oyun olarak piyasaya sürülen BlockBlasters ile mağdur oyunculardan 100 bin doların üzerinde para çalındı. İlk bakışta sıradan ve güvenilir bir oyun gibi görünüyordu ancak yüzlerce oyuncu, bu oyunu yüklediği için parasını kaybetti.

Steam'de Kötü Amaçlı Yazılım İçeren Oyun Keşfedildi

Steam'de yer alan BlockBlasters isimli bir oyunda kripto para cüzdanlarını boşaltan kötü amaçlı bir yazılım olduğu tespit edildi. Vx-underground tarafından keşfedilen bu kötü amaçlı girişimin daha büyük çaplı hâle gelmesi için bir yandan da yayıncılar hedef alındı. X'te (eski adıyla Twitter) paylaşılan ekran görüntüsünde kötü niyetli kişilerin bazı yayıncıları tuzağa düşürmek için para teklif ettiği görüldü.

Yayıncılar, oyunu tanıtmaları karşılığında bir miktar para alacakları öne sürülen mesajlarla kimlik avı saldırısının bir parçası hâline getirilmeye çalışıldı. Bu tuzağa düşen yayıncılardan biri de kanser tedavisi için bağış toplayan bir yayıncı oldu. Kötü amaçlı kişiler, yayıncının 32 bin dolarını (1 milyon 326 bin 400 TL) ele geçirdi. Toplamda ise 150 bin dolar (6 milyon 217 bin 539 TL) çalındığı belirtildi.

Oyun, Steam'de ilk olarak 30 Temmuz'da yayınlandı ama ilk versiyonu zararlı yazılım içermiyordu. Genesis Interactive adlı geliştiricinin dijital oyun platformunda yayınlanmış tek oyunuydu ve oynaması ücretsizdi. Basit bir platform oyunu görünümüne sahipti. Aksiyon ve macera türünü seven oyuncuların doğrudan ilgisini çekmişti.

Asıl tehlike, geçtiğimiz ayın sonunda başladı. Oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden 1 ay geçtikten sonra içine gizlice kötü amaçlı yazılım yerleştirildi. Zararlı yazılım içeren oyun, 4. evre kanser hastası olan yayıncı Raivo Plavnieks'in oyunu indirdikten sonra 32 bin dolarını kaybettiğini açıklaması ile oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Aslına bakılacak olursa Steam'de bu tür bir oyuna ilk kez rastlanmıyor. Örneğin Temmuz ayında Chemia adlı oyunun dosyalarına kötü amaçlı yazılım yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bu oyunu indirenlerin bilgisayarına başka kötü amaçlı yazılımlar da yüklüyordu. Böylece kurbanın sistemi üzerinde tam kontrol elde ediyordu. Bu oyun da zararlı yazılım nedeniyle kaldırılmıştı.